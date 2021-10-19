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«Коммерсантъ» узнал о сервисном сборе у «Ситимобила»

Ведомости

Агрегатор такси «Ситимобил» ввел сервисный сбор с пользователей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Сбор будет составлять от 1 до 4,5 руб. и будет входить в стоимость поездки. В агрегаторе сослались на «необходимость» решения в условиях роста нагрузку на инфраструктуру и заверили, что оно не повлияет на доходы непосредственно водителей, а полученные средства будут направлены на развитие сервиса.

В компании сказали, что не стали вводить доплату в виде процента от стоимости поездки, поскольку фиксированная сумма уменьшит размер сбора. По данным российского сервиса, пассажиры «Ситимобила» совершили более 50 млн поездок во II квартале. Это значит, что за три месяца сервисный сбор может принести агрегатов от 50 до 225 млн руб.

В «Яндекс.Такси» изданию сообщили, что сбора с пользователей у них нет, однако действует сбор «за программное обеспечение» с каждого заказа с таксопарков. Размер комиссии зависит от региона и тарифа и составляет в среднем около 20% от стоимости поездки. Компания получает только половину от этой суммы, поскольку также направляет полученные средства на субсидии водителям. В DiDi, кроме комиссии в размере от 9,5 до 18%, сборов нет. Комиссии в «Ситимобиле» варьируются от 10 до 20% после вычета НДС, эффективная комиссия (то, что зарабатывает компания) вдвое меньше.

Ранее сервисный сбор для пользователей также ввели агрегаторы доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery Club. У «Яндекс.Еды» сбор появился 7 октября. На данный момент он составляет 29 руб. с одного заказа вне зависимости от суммы. В мае 2021 г. компания Delivery Club стала взимать cервисный сбор с каждого заказа в тестовом режиме. Его размер колеблется от 1 до 29 рублей, базовый сбор составляет 19 руб.

Ранее по теме: «Яндекс.Еда» ввела сервисный сбор для пользователей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных