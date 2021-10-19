«Коммерсантъ» узнал о сервисном сборе у «Ситимобила»
Агрегатор такси «Ситимобил» ввел сервисный сбор с пользователей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.
Сбор будет составлять от 1 до 4,5 руб. и будет входить в стоимость поездки. В агрегаторе сослались на «необходимость» решения в условиях роста нагрузку на инфраструктуру и заверили, что оно не повлияет на доходы непосредственно водителей, а полученные средства будут направлены на развитие сервиса.
В компании сказали, что не стали вводить доплату в виде процента от стоимости поездки, поскольку фиксированная сумма уменьшит размер сбора. По данным российского сервиса, пассажиры «Ситимобила» совершили более 50 млн поездок во II квартале. Это значит, что за три месяца сервисный сбор может принести агрегатов от 50 до 225 млн руб.
В «Яндекс.Такси» изданию сообщили, что сбора с пользователей у них нет, однако действует сбор «за программное обеспечение» с каждого заказа с таксопарков. Размер комиссии зависит от региона и тарифа и составляет в среднем около 20% от стоимости поездки. Компания получает только половину от этой суммы, поскольку также направляет полученные средства на субсидии водителям. В DiDi, кроме комиссии в размере от 9,5 до 18%, сборов нет. Комиссии в «Ситимобиле» варьируются от 10 до 20% после вычета НДС, эффективная комиссия (то, что зарабатывает компания) вдвое меньше.
Ранее сервисный сбор для пользователей также ввели агрегаторы доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery Club. У «Яндекс.Еды» сбор появился 7 октября. На данный момент он составляет 29 руб. с одного заказа вне зависимости от суммы. В мае 2021 г. компания Delivery Club стала взимать cервисный сбор с каждого заказа в тестовом режиме. Его размер колеблется от 1 до 29 рублей, базовый сбор составляет 19 руб.