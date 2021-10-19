«Коммерсантъ» узнал о сервисном сборе у «Ситимобила»

В «Яндекс.Такси» изданию сообщили, что сбора с пользователей у них нет, однако действует сбор «за программное обеспечение» с каждого заказа с таксопарков. Размер комиссии зависит от региона и тарифа и составляет в среднем около 20% от стоимости поездки. Компания получает только половину от этой суммы, поскольку также направляет полученные средства на субсидии водителям. В DiDi, кроме комиссии в размере от 9,5 до 18%, сборов нет. Комиссии в «Ситимобиле» варьируются от 10 до 20% после вычета НДС, эффективная комиссия (то, что зарабатывает компания) вдвое меньше.