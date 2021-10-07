«Яндекс.Еда» ввела сервисный сбор для пользователей

Delivery Club и «Яндекс.Еда» — крупнейшие в России агрегаторы доставки еды. По оценке «РБК Исследования рынка», эти два агрегатора занимают 27,7% всего рынка доставки готовой еды в России по итогам 2020 г. с долями 17,6 и 10,1% соответственно. В 2019 г. их доля составляла 18,6% рынка. По итогам II квартала 2021 г. выручка Delivery Club выросла на 42% до 3,6 млрд руб. Оборот (GMV) «Яндекс.Еды» по итогам II квартала вырос на 53% в годовом выражении и составил 11,1 млрд руб.