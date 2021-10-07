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«Яндекс.Еда» ввела сервисный сбор для пользователей

Ведомости

Агрегатор доставки еды «Яндекс.Еда» ввел сервисный сбор с пользователей, свидетельствуют данные сервиса. Так, при осуществлении заказа агрегатор автоматически добавляет комиссию за «работу сервиса». В описании к сбору сказано, что компания «внедряет новые функции и улучшает сервис». Сбор на данный момент составляет 29 руб. с одного заказа вне зависимости от его суммы. 

«Сервисный сбор позволяет поддерживать качество услуги в условиях быстрого роста заказов и кратного увеличения нагрузки на инфраструктуру и все службы сервиса, а также инвестировать в развитие продукта для партнеров, не допуская ухудшения условий нашего сотрудничества. Размер сбора определяется алгоритмом с учетом ряда параметров и может отличаться от региона к региону», — сообщил «Ведомостям» представитель «Яндекс.Еды». По его словам, подобный сбор — «общемировая практика для многих сервисов». 

В мае этого года аналогичный сбор ввел ближайший конкурент «Яндекс.Еды» — Delivery Club (входит в СП Сбербанка и Mail.ru Group). Представитель сервиса пояснил «Ведомостям», что проект по сервисному сбору «по-прежнему находится в тестовой стадии». «Базовый сервисный сбор составляет 19 руб. В рамках теста он иногда может меняться в меньшую и большую сторону, но это выборочные заказы, несколько процентов от общего количества заказов», — отметил он. 

Delivery Club и «Яндекс.Еда» — крупнейшие в России агрегаторы доставки еды. По оценке «РБК Исследования рынка», эти два агрегатора занимают 27,7% всего рынка доставки готовой еды в России по итогам 2020 г. с долями 17,6 и 10,1% соответственно. В 2019 г. их доля составляла 18,6% рынка. По итогам II квартала 2021 г. выручка Delivery Club выросла на 42% до 3,6 млрд руб. Оборот (GMV) «Яндекс.Еды» по итогам II квартала вырос на 53% в годовом выражении и составил 11,1 млрд руб. 

Помимо сервисного сбора агрегаторы берут комиссию с ресторанов в размере от 10 до 35% от стоимости заказов, пользователи также платят за доставку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных