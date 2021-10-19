Гуцериев подал иск к Совету ЕС из-за санкций
Бизнесмен Михаил Гуцериев подал иск против Совета Евросоюза (ЕС) с требованием отменить санкции, наложенные на него в связи с ситуацией в Белоруссии. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.
Из обнародованной информации следует, что иск был подан еще 27 августа. Гуцериев привел три довода для обоснования своих требований:
- по мнению бизнесмена, ЕС допустил явную ошибку, посчитав критерии для его включения в санкционный список удовлетворительными;
- своими действиями Совет ЕС нарушил основные права Гуцериева, в том числе на частную жизнь, защиту, собственность и свободу ведения бизнеса;
- толкование критериев для включения в санкционный список как охватывающих любые формы поддержки и выгоды незаконно.
Гуцериев попал под европейские санкции в конце июня этого года за то, что, по мнению Брюсселя, является «давним другом» президента Белоруссии Александра Лукашенко, благодаря чему «накопил значительное богатство» и получил «влияние среди политической элиты». В заявлении ЕС отмечалось, что бизнесмену через «Славкалий» принадлежит Нежинский горно-обогатительный комбинат по производству хлористого калия — «крупнейшая инвестиция в Беларуси на сумму $2 млрд». Вдобавок ЕС указал тогда, что основанная Гуцериевым «Русснефть» была единственной российской нефтяной компанией, которая продолжала поставлять топливо на белорусские НПЗ во время энергетического кризиса между Белоруссией и Россией в начале 2020 г., а в республике бизнесмену принадлежат заправки и нефтебазы «Славнефти», гостиница, бизнес-центр и терминал аэропорта в Минске.
Санкции ЕС подразумевают заморозку активов и запрет европейским физическим и юридическим лицам предоставлять средства тем, на кого распространяются ограничительные меры. Кроме того, люди из черного списка не могут въезжать в ЕС и пересекать его территорию.
Гуцериев занимает 60-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes в 2021 г. Издание оценивает его состояние в $2,5 млрд. Входит в состав совета директоров инвестхолдинга SFI (бывший «Сафмар Финансовые инвестиции»), а также является акционером компаний «Русснефть», «Русский уголь» и «Нефтиса».