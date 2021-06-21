Гуцериев попал под новые санкции ЕС из-за Белоруссии
Евросоюз ввел четвертый пакет санкций в связи с ситуацией в Белоруссии. В новом санкционном списке оказались 78 физических и восемь юридических лиц, включая компании МАЗ, «БелАЗ» и ННК, высокопоставленных чиновников и журналистов, родственников президента Александра Лукашенко и ведущего бизнес в стране российского предпринимателя Михаила Гуцериева.
«Совет сегодня постановил ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и 8 юридических лиц», — говорится в заявлении Совета ЕС. Там отметили, что семь физических и одно юрлицо попали под санкции, так как Брюссель считает их ответственными за «принудительную и незаконную» посадку рейса Ryanair в Минске. Остальные фигуранты списка, по мнению Брюсселя, открыто поддерживают белорусскую власть, оказывают ей финансовую и организационную поддержку или «получают от нее выгоду»
Сам список лиц, подпадающих под санкции, опубликован в официальном вестнике ЕС. Из белорусских компаний под действие ограничений попала «Белаэронавигация», которую в Брюсселе считают причастной к посадке самолета Ryanair. Санкции введены также против белорусских автопроизводителей МАЗ и «БелАЗ», Новой нефтяной компании (ННК) и ряда других. Персональные санкции введены против сына Александра Лукашенко Дмитрия и его жены Лилии, председателя Белорусской федерации тенниса Сергея Тетерина, министра обороны страны Виктора Хренина, журналистов Андрея Муковозчика («СБ. Беларусь сегодня») и Сергея Гусаченко (БТ), пресс-секретаря МВД страны Ольги Чемодановой, а также бизнесменов Алексея Олексина («Табакерка») и Александра Зайцева.
В санкционный список вошел и российский бизнесмен Михаил Гуцериев. Включение туда Гуцериева Брюссель объясняет тем, что он является «давним другом президента Белоруссии Лукашенко и благодаря этому накопил значительное богатство и влияние среди политической элиты». Отмечается, что российскому бизнесмену через «Славкалий» принадлежит Нежинский горно-обогатительный комбинат по производству хлористого калия — «крупнейшая инвестиция в Беларуси на сумму $2 млрд».
Кроме того, Совет ЕС подчеркивает, что «Русснефть» Гуцериева (в оригинале документа упоминается только холдинг «Сафмар», имеющий долю в этой компании. — прим. ред.), «была единственной российской нефтяной компанией, которая продолжала поставлять нефть на белорусские НПЗ во время энергетического кризиса между Беларусью и Россией в начале 2020 года», а в стране россиянину также принадлежат заправки и нефтебазы «Славнефти», гостиница, бизнес-центр и терминал аэропорта в Минске. «Лукашенко пообещал переименовать город Любань в Гуцериевск в его честь. Лукашенко также поблагодарил Гуцериева за его финансовые взносы на благотворительность и инвестиции в размере миллиардов долларов», — указано в обосновании Совета ЕС.
Согласно решению Совета ЕС, активы обозначенных в санкционном списке лиц подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства тем, кто внесен в список. Физические лица дополнительно подпадают под запрет на въезд, который не позволяет им въезжать или пересекать территорию Евросоюза.
Ранее сегодня председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал введение очередных ограничительных мер против Белоруссии сигналом «поддержки белорусского народа». Сегодняшний санкционный список опубликован на основе решения более 600 депутатов Европейского парламента (ЕП) от 10 июня ввести жесткие ограничения против Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair.