Гуцериев попал под новые санкции ЕС из-за Белоруссии

Кроме того, Совет ЕС подчеркивает, что «Русснефть» Гуцериева (в оригинале документа упоминается только холдинг «Сафмар», имеющий долю в этой компании. — прим. ред.), «была единственной российской нефтяной компанией, которая продолжала поставлять нефть на белорусские НПЗ во время энергетического кризиса между Беларусью и Россией в начале 2020 года», а в стране россиянину также принадлежат заправки и нефтебазы «Славнефти», гостиница, бизнес-центр и терминал аэропорта в Минске. «Лукашенко пообещал переименовать город Любань в Гуцериевск в его честь. Лукашенко также поблагодарил Гуцериева за его финансовые взносы на благотворительность и инвестиции в размере миллиардов долларов», — указано в обосновании Совета ЕС.