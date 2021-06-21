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Глава Евросовета назвал санкции против Белоруссии сигналом «поддержки народа»

Ведомости

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал введение очередных ограничительных мер против Белоруссии сигналом «поддержки белорусского народа». Соответствующую публикацию он разместил в своем Twitter.

«Сегодня ЕС посылает еще один сильный сигнал поддержки белорусскому народу, вводя новые ограничительные меры», — написал Мишель.

«Наше послание режиму нельзя неправильно трактовать: освободите всех политических заключенных. Прекратите дальнейшие репрессии. Начните инклюзивный национальный диалог», — добавил глава Евросовета.

Детали новых экономических санкций ЕС против Белоруссии еще не опубликованы, ранее сообщалось, что под ограничения могут попасть несколько отраслей экономики страны, включая экспорт удобрений.

10 июня более 600 депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержали резолюцию, в которой предлагалось ввести жесткие санкции против Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair. Документ предполагал распространение ограничений на нефтяную промышленность и предприятия, занимающиеся деревообработкой и производством калийных удобрений и стали. Также ЕП выступил за полный отказ от финансовой поддержки Белоруссии и временное отключение страны от международной системы межбанковских платежей SWIFT.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявший 23 мая рейс Афины-Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения белорусской стороны о минировании. Впоследствии оно не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны экс-главред белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас они находятся под арестом в Минске.

Ранее по теме: СМИ узнали о согласовании ЕС экономических санкций против Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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