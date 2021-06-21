Глава Евросовета назвал санкции против Белоруссии сигналом «поддержки народа»
Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал введение очередных ограничительных мер против Белоруссии сигналом «поддержки белорусского народа». Соответствующую публикацию он разместил в своем Twitter.
«Сегодня ЕС посылает еще один сильный сигнал поддержки белорусскому народу, вводя новые ограничительные меры», — написал Мишель.
«Наше послание режиму нельзя неправильно трактовать: освободите всех политических заключенных. Прекратите дальнейшие репрессии. Начните инклюзивный национальный диалог», — добавил глава Евросовета.
Детали новых экономических санкций ЕС против Белоруссии еще не опубликованы, ранее сообщалось, что под ограничения могут попасть несколько отраслей экономики страны, включая экспорт удобрений.
Today the EU sends another strong signal of support to the people of Belarus by imposing further restrictive measures.— Charles Michel (@eucopresident) June 21, 2021
Our message to the regime cannot be misunderstood:
Release all political prisoners.
Stop further repression.
Start an inclusive national dialogue. pic.twitter.com/PqGHkvJFWL
10 июня более 600 депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержали резолюцию, в которой предлагалось ввести жесткие санкции против Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair. Документ предполагал распространение ограничений на нефтяную промышленность и предприятия, занимающиеся деревообработкой и производством калийных удобрений и стали. Также ЕП выступил за полный отказ от финансовой поддержки Белоруссии и временное отключение страны от международной системы межбанковских платежей SWIFT.
Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявший 23 мая рейс Афины-Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения белорусской стороны о минировании. Впоследствии оно не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны экс-главред белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас они находятся под арестом в Минске.