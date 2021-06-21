Глава Евросовета назвал санкции против Белоруссии сигналом «поддержки народа»

10 июня более 600 депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержали резолюцию, в которой предлагалось ввести жесткие санкции против Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair. Документ предполагал распространение ограничений на нефтяную промышленность и предприятия, занимающиеся деревообработкой и производством калийных удобрений и стали. Также ЕП выступил за полный отказ от финансовой поддержки Белоруссии и временное отключение страны от международной системы межбанковских платежей SWIFT.