Чижов исключил прямое отношение России к энергокризису в Европе

Ранее Владимир Путин заявил, что рост цен на газ в Европе связан с увеличением доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе. По его словам, главной отличительной чертой данного сектора является непостоянство выработки электроэнергии. Он пояснил, что из-за снижения выработки на ветряных электростанциях на европейском рынке сложился дефицит электроэнергии, в результате чего цены на электричество выросли, что стало спусковым крючком для роста цен на газ на спотовом рынке. Путин напомнил, что, когда Европа делала ставку на атомную и газовую генерации, таких кризисов не было.