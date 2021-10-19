Чижов исключил прямое отношение России к энергокризису в Европе
Россия не имеет прямого отношения к энергетическому кризису в Евросоюзе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постоянного представителя РФ при ЕС Владимира Чижова.
«Тот факт, что сейчас в Европейском союзе, я бы сказал в целом в Европе, энергетически кризис, это объективный факт. Другое дело, что Россия к этому не имеет прямого отношения», — сказал Чижов на пресс-конференции в Москве.
В середине августа стоимость газа в Европе впервые в истории превысила $600 за 1000 кубометров и продолжила расти, в итоге к началу октября достигнув более чем $1900. После заявления президента России Владимира Путина, что Россия готова помочь Европе с газовым кризисом, газовые котировки стали снижаться. Одна из причин роста цен — дефицит газа в хранилищах Европы, запасы в которых достигли десятилетнего минимума — 75% против 94% в прошлом году, также свой вклад внесла безветренная погода, приведшая к снижению эффективности ветрогенерации.
В Еврокомиссии ранее высказывали мнение, что поставки газа из России в ЕС оказались ниже ожидаемых, поскольку «Газпром» выполнял долгосрочные контракты, но практически не предлагал дополнительных поставок. В свою очередь вице-премьер России Александр Новак на «Российской энергетической неделе» говорил, что европейские страны не обращались к России с просьбой увеличить поставки газа.
Ранее Владимир Путин заявил, что рост цен на газ в Европе связан с увеличением доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе. По его словам, главной отличительной чертой данного сектора является непостоянство выработки электроэнергии. Он пояснил, что из-за снижения выработки на ветряных электростанциях на европейском рынке сложился дефицит электроэнергии, в результате чего цены на электричество выросли, что стало спусковым крючком для роста цен на газ на спотовом рынке. Путин напомнил, что, когда Европа делала ставку на атомную и газовую генерации, таких кризисов не было.