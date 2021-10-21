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Общепит в Москве сможет работать без QR-кодов после нерабочих дней

Ведомости

Заведения общественного питания Москвы смогут после 8 ноября вернуться к обычному режиму работы без обязательного использования QR-кодов, сообщил ТАСС со ссылкой на главу департамента торговли и услуг города Алексея Немерюка.

«Бары, рестораны, кафе и другие заведения общепита, согласно указу мэра, должны работать в период длинных выходных с 28 октября по 7 ноября только навынос и доставку. С 8 ноября они могут возобновить работу в обычном режиме без обязательного использования QR-кодов, но с соблюдением всех требований, которые направлены на предупреждение распространения коронавируса», — пояснил Немерюк. Он добавил, что введение и отмена эпидемиологических мер зависят от развития ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в Москве было выявлено 7897 случаев заражения коронавирусом – максимум за новую волну коронавируса. В июне этого года в городе было выявлено более 9000 случаев заражения за сутки. По всей стране 21 октября было выявлено 36 339 – максимум за весь период пандемии. Смертность от коронавируса также установила антирекорд – 1036 случаев за сутки.

19 октября власти Москвы ввели ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. С 25 октября по 25 февраля работодатели должны будут перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, в том числе всех людей старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. Компании сферы услуг должны вакцинировать от коронавируса не менее 80% сотрудников до 1 января. Пожилые москвичи и люди с хроническими заболеваниями с 25 октября по 25 февраля должны самоизолироваться дома или на даче. Не изолироваться могут те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел им в последние полгода. 

Ранее по теме: В Минпромторге рассказали, кто продолжит работу в нерабочие дни

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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