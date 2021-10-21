Facebook не выплатил в России штрафы на 43 млн рублей

«В связи с отсутствием сведений о добровольном исполнении вступивших в законную силу постановлений мирового судьи судебного участка №422 Таганского района г. Москвы от 10.06.2021 года, которыми Фейсбук Инк. (Facebook Inc) признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст.13.41 КоАП РФ, и которыми на Фейсбук Инк. (Facebook Inc) наложены административные штрафы в размере в общей сложности 17 млн. рублей по четырем делам», — говорится в сообщении.