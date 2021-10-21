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Facebook не выплатил в России штрафы на 43 млн рублей

Ведомости

Таганский суд Москвы направил судебным приставам распоряжения о принудительном взыскании с Facebook штрафов на 17 млн руб. по четырем делам, говорится в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции. Также сегодня Таганский суд не удовлетворил повторные заявления Facebook об отсрочке исполнения постановлений о штрафах в размере 26 млн руб.

«В связи с отсутствием сведений о добровольном исполнении вступивших в законную силу постановлений мирового судьи судебного участка №422 Таганского района г. Москвы от 10.06.2021 года, которыми Фейсбук Инк. (Facebook Inc) признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст.13.41 КоАП РФ, и которыми на Фейсбук Инк. (Facebook Inc) наложены административные штрафы в размере в общей сложности 17 млн. рублей по четырем делам», — говорится в сообщении.

Facebook подал заявление об отсрочке исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денег для уплаты штрафов. Суд рассмотрит заявления компании 25 октября.

Ранее Мировой суд Таганского района Москвы дал отсрочку компании Facebook для оплаты штрафа в 26 млн руб. до 4 октября. До этого компания просила об отсрочке выплаты штрафов, ссылаясь на технические проблемы с переводом денежных средств в счет погашения административных штрафов.

С начала года российские суды активно штрафуют крупные интернет-компании – Twitter, Facebook, Google, TikTok и др. за неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ) или за хранение данных российских пользователей за пределами страны (ст. 13.11 КоАП РФ).

В целом Facebook грозит штраф на сумму, равную десятой части его выручки в РФ за повторное неудаление запрещенной информации, сообщали «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Ранее по теме: Facebook оштрафовали на $70 млн в Британии из-за проверки покупки Giphy

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных