Aliexpress запустил возможность объединять товары разных продавцов в одну посылку
Маркетплейс «Aliexpress Россия» запустил функцию, позволяющую покупателям объединить заказы от разных иностранных продавцов в одну посылку, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Предполагается, что нововведение ускорит время доставки товаров.
Воспользоваться услугой можно в приложении компании — для этого необходимо воспользоваться фильтром «Вместе — быстрее». Во время оформления заказа пользователь увидит, на какую сумму нужно приобрести товары в течение часа, чтобы их объединили в одну посылку и отправили ускоренным методом.
На данный момент функция доступна для 20 млн позиций. В Aliexpress уточнили, что нововведение актуально для небольших и недорогих товаров, которые отправляются обычным способом и чаще всего доставляются дольше крупных посылок.
«Консолидация — это возможность оптимизировать логистику, что в первую очередь необходимо для удобства покупателей. С запуском новой функции покупатель может быть уверен, что товары будут доставлены гораздо быстрее»,— пояснил директор по продукту «Aliexpress Россия» Ильгиз Ахметшин.
Отмечается, что в случае задержки такой посылки покупатель получит купон на 100 руб. в качестве компенсации. Если же один из продавцов задержит отправку вещи из объединенного заказа, товар получит повышенный статус и будет отправлен отдельно, но ускоренным методом.
Ранее Aliexpress доставлял товары разных продавцов единично и в разные сроки. В 2019 г. компания начала консолидировать некоторые заказы, которые приходили одновременно, но делала это самостоятельно, вне зависимости от покупателя. Теперь пользователь будет знать, что его товары объединят и доставят в ускоренном режиме, пояснили в маркетплейсе.
До этого, в конце мая, Aliexpress запустил для российских продавцов возможность передавать посылки через «Почту России». Таким образом, последняя стала доставлять заказы клиентам в почтовые отделения по всей стране или курьерами до дома.