Aliexpress запустил возможность объединять товары разных продавцов в одну посылку

Ранее Aliexpress доставлял товары разных продавцов единично и в разные сроки. В 2019 г. компания начала консолидировать некоторые заказы, которые приходили одновременно, но делала это самостоятельно, вне зависимости от покупателя. Теперь пользователь будет знать, что его товары объединят и доставят в ускоренном режиме, пояснили в маркетплейсе.