Газета
Бизнес

Aliexpress запустил возможность объединять товары разных продавцов в одну посылку

Ведомости

Маркетплейс «Aliexpress Россия» запустил функцию, позволяющую покупателям объединить заказы от разных иностранных продавцов в одну посылку, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Предполагается, что нововведение ускорит время доставки товаров. 

Воспользоваться услугой можно в приложении компании — для этого необходимо воспользоваться фильтром «Вместе — быстрее». Во время оформления заказа пользователь увидит, на какую сумму нужно приобрести товары в течение часа, чтобы их объединили в одну посылку и отправили ускоренным методом.

На данный момент функция доступна для 20 млн позиций. В Aliexpress уточнили, что нововведение актуально для небольших и недорогих товаров, которые отправляются обычным способом и чаще всего доставляются дольше крупных посылок. 

«Консолидация — это возможность оптимизировать логистику, что в первую очередь необходимо для удобства покупателей. С запуском новой функции покупатель может быть уверен, что товары будут доставлены гораздо быстрее»,— пояснил директор по продукту «Aliexpress Россия» Ильгиз Ахметшин.

Отмечается, что в случае задержки такой посылки покупатель получит купон на 100 руб. в качестве компенсации. Если же один из продавцов задержит отправку вещи из объединенного заказа, товар получит повышенный статус и будет отправлен отдельно, но ускоренным методом.

Ранее Aliexpress доставлял товары разных продавцов единично и в разные сроки. В 2019 г. компания начала консолидировать некоторые заказы, которые приходили одновременно, но делала это самостоятельно, вне зависимости от покупателя. Теперь пользователь будет знать, что его товары объединят и доставят в ускоренном режиме, пояснили в маркетплейсе. 

До этого, в конце мая, Aliexpress запустил для российских продавцов возможность передавать посылки через «Почту России». Таким образом, последняя стала доставлять заказы клиентам в почтовые отделения по всей стране или курьерами до дома. 

Ранее по теме: AliExpress начнет передавать товары через «Почту России»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных