Johnson & Johnson планирует разделиться на две компании
Американский фармацевтический гигант Johnson & Johnson (J&J) планирует разделиться на две публичные компании. Об этом рассказал в интервью The Wall Street Journal главный исполнительный директор компании Алекс Горски.
По его словам, подразделение, занимающееся производством потребительских товаров для здоровья, будет выделено в отдельную компанию. Основной — фармацевтический — бизнес (рецептурные лекарства и медицинское оборудование) образует другую. Акции обеих компаний будут торговаться на биржах.
J&J полностью откажется от потребительского подразделения с ежегодным оборотом в $15 млрд, которое выпускает в том числе шампуни, пластыри и детскую присыпку, в течение полутора-двух лет. Горски отметил, что руководству еще предстоит определить, в какой форме пройдет разделение и как будет называться новая компания. В J&J намерены структурировать сделку таким образом, чтобы она не облагалась налогами. Основное подразделение, выручка которого в 2021 г. составит порядка $77 млрд, сохранит свое название.
Горски назвал разделение лучшим способом «обеспечить устойчивый рост в долгосрочной перспективе и лучше удовлетворять потребности пациентов и потребителей». Оно связано с тем, что бизнес, клиенты и рынки сильно «разошлись в разные стороны» в последние годы, в том числе во время пандемии COVID-19, сказал менеджер. В III квартале текущего года объем продаж J&J в фармацевтическом сегменте вырос на 13,8% (в том числе благодаря $502 млн, заработанным на вакцине от COVID-19), тогда как продажи потребительских товаров выросли на 5,3%.
Кроме того, потребительское подразделение J&J в последние годы столкнулось с тысячами жалоб и исков из-за детской присыпки на основе талька: покупатели утверждали, что она вызывает рак из-за содержащихся в ней примесей асбеста. В компании это отрицали, однако были вынуждены снять с производства присыпку в США и Канаде, а также создать и затем обанкротить подразделение LTL Management, ответственное за погашение многомиллиардных исков о вреде здоровью. Горски отрицает, что решение о разделении связано с юридическими тяжбами.
Котировки J&J на новостях о разделении выросли в ходе предварительных торгов в пятницу на 3,34%. В настоящее время рыночная капитализация компании оценивается в $429,27 млрд.