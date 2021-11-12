Johnson & Johnson планирует разделиться на две компании

Горски назвал разделение лучшим способом «обеспечить устойчивый рост в долгосрочной перспективе и лучше удовлетворять потребности пациентов и потребителей». Оно связано с тем, что бизнес, клиенты и рынки сильно «разошлись в разные стороны» в последние годы, в том числе во время пандемии COVID-19, сказал менеджер. В III квартале текущего года объем продаж J&J в фармацевтическом сегменте вырос на 13,8% (в том числе благодаря $502 млн, заработанным на вакцине от COVID-19), тогда как продажи потребительских товаров выросли на 5,3%.