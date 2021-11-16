Агаларов заявил о возможном выходе Crocus Group на IPO
«Сейчас смотрим предложения от разных банков и инвестиционных компаний», — заявил он. Агаларов отметил, что пока не решено, будет ли компания полностью выходить на биржу или по частям и какой пакет акций могут предложить инвесторам. Решение, проводить IPO или нет, будет принято в ближайшие два года, пока что это обсуждается.
На вопрос о минимальной оценке компании для IPO Агаларов заявил: «Так вопрос не стоит. Для того чтобы люди видели, во что они вкладывают деньги, они должны понимать результат и рост стоимости акций. За эти деньги надо что-то построить. Это обычная инвестиционная история».
Агаларов основал компанию в 1989 г. под названием Crocus International, которая затем переросла в Crocus Group. Сначала компания занималась выставками, торговлей одеждой и обувью, затем — девелопментом, а с 2009 г. — господрядами. Группа владеет и управляет более 1,5 млн кв. м коммерческой недвижимости. По итогам прошлого года компания заняла седьмое место в рейтинге Forbes. Выручка Crocus Group в 2020 г. составила $55,5 млрд руб.