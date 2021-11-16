Агаларов заявил о возможном выходе Crocus Group на IPO

«Сейчас смотрим предложения от разных банков и инвестиционных компаний», — заявил он. Агаларов отметил, что пока не решено, будет ли компания полностью выходить на биржу или по частям и какой пакет акций могут предложить инвесторам. Решение, проводить IPO или нет, будет принято в ближайшие два года, пока что это обсуждается.