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Агаларов заявил о возможном выходе Crocus Group на IPO

Ведомости

Crocus Group рассматривает выход компании на IPO, заявил в интервью РБК президент группы Араз Агаларов. Минимальная оценка компании пока не известна.

«Сейчас смотрим предложения от разных банков и инвестиционных компаний», — заявил он. Агаларов отметил, что пока не решено, будет ли компания полностью выходить на биржу или по частям и какой пакет акций могут предложить инвесторам. Решение, проводить IPO или нет, будет принято в ближайшие два года, пока что это обсуждается. 

На вопрос о минимальной оценке компании для IPO Агаларов заявил: «Так вопрос не стоит. Для того чтобы люди видели, во что они вкладывают деньги, они должны понимать результат и рост стоимости акций. За эти деньги надо что-то построить. Это обычная инвестиционная история».

Агаларов основал компанию в 1989 г. под названием Crocus International, которая затем переросла в Crocus Group. Сначала компания занималась выставками, торговлей одеждой и обувью, затем — девелопментом, а с 2009 г. — господрядами. Группа владеет и управляет более 1,5 млн кв. м коммерческой недвижимости. По итогам прошлого года компания заняла седьмое место в рейтинге Forbes. Выручка Crocus Group в 2020 г. составила $55,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных