Ямал впервые поставил 20 тонн рыбной продукции в Казахстан

Тем временем в некоторых приграничных с Россией китайских городах в ноябре были введены ограничения на импорт продуктов из-за вспышки коронавирусной инфекции. Также в конце октября китайская таможня временно приостановила ввоз морепродуктов двух российских компаний после того, как вирус был обнаружен в упаковках с замороженной рыбой.