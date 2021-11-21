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Бизнес

Ямал впервые поставил 20 тонн рыбной продукции в Казахстан

Ведомости

«Салехардский комбинат» поставил первую партию рыбной продукции — 20 т консервов — в Казахстан. Предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа первым в регионе получило право на экспорт, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства ЯНАО.

После этого компания планирует наладить экспорт в еще три страны — Белоруссию, Киргизию и Армению. Сейчас стороны ведут переговоры по вопросу поставок.

«Первая партия консервов — более 62 000 банок общим весом порядка 20 т — была направлена в Казахстан, где получила высокую оценку», — рассказали власти округа.

Объем экспортных поставок рыбной продукции глубокой переработки должен составить около 240 т в год.

Комбинат планирует увеличить объемы производства, поэтому экспорт не скажется на присутствии продукции предприятия на внутреннем продовольственном рынке округа. В год «Салехардский комбинат» перерабатывает более 3000 т рыбы и производит порядка 4 млн банок консервов и более 90 видов различной рыбопродукции.

Тем временем в некоторых приграничных с Россией китайских городах в ноябре были введены ограничения на импорт продуктов из-за вспышки коронавирусной инфекции. Также в конце октября китайская таможня временно приостановила ввоз морепродуктов двух российских компаний после того, как вирус был обнаружен в упаковках с замороженной рыбой. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных