Ямал впервые поставил 20 тонн рыбной продукции в Казахстан
«Салехардский комбинат» поставил первую партию рыбной продукции — 20 т консервов — в Казахстан. Предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа первым в регионе получило право на экспорт, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства ЯНАО.
После этого компания планирует наладить экспорт в еще три страны — Белоруссию, Киргизию и Армению. Сейчас стороны ведут переговоры по вопросу поставок.
«Первая партия консервов — более 62 000 банок общим весом порядка 20 т — была направлена в Казахстан, где получила высокую оценку», — рассказали власти округа.
Объем экспортных поставок рыбной продукции глубокой переработки должен составить около 240 т в год.
Комбинат планирует увеличить объемы производства, поэтому экспорт не скажется на присутствии продукции предприятия на внутреннем продовольственном рынке округа. В год «Салехардский комбинат» перерабатывает более 3000 т рыбы и производит порядка 4 млн банок консервов и более 90 видов различной рыбопродукции.
Тем временем в некоторых приграничных с Россией китайских городах в ноябре были введены ограничения на импорт продуктов из-за вспышки коронавирусной инфекции. Также в конце октября китайская таможня временно приостановила ввоз морепродуктов двух российских компаний после того, как вирус был обнаружен в упаковках с замороженной рыбой.