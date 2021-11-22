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Бизнес предупредил о проблемах с поставками товаров из-за кризиса в Белоруссии

Ведомости

Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ, в него входят Danone, Mars, Metro, PepsiCo и др.) направил письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову, в котором сообщил о рисках проблем с поставками товаров из ЕС из-за миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо. 

Через границу ЕС и Белоруссии проходит около 10% импорта в Россию в натуральном выражении, более 90% поставок провозится автомобилями. На КПП «Бобровники» на границе с Польшей очереди из грузовиков составляют 25 км, время перехода выросло до 80 ч, а день простоя фуры стоит минимум 500 евро, отметили в КСИИ. На альтернативных путях объезда через Латвию и Литву тоже начали образовываться пробки. Использование другого транспорта приведет к существенному росту стоимости доставки. 

В КСИИ заявили, что сохранение такой ситуации существенно повлияет на цепочки поставок и доступность товаров, особенно с учетом повышенного грузооборота и спроса на товары перед Новым годом. Совет попросил Белоусова содействовать межведомственной координации и подготовке к увеличению поставок через границу России с Латвией. 

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев отметил, что ситуация уже привела к нехватке подвижного состава на этом направлении, а в будущем может привести к дефициту товаров, перебоям с поставками и росту конечной цены для покупателей. В PepsiCo рассказали, что ситуация с прохождением границы продолжает ухудшаться, пробки могут привести к разрыву цепочек поставок. 

В пресс-службе правительства изданию сообщили, что письмо пока не поступало, в Минтрансе и Минпромторге не предоставили комментарии. Источник издания в крупной торговой сети рассказал, что у компании на пункте «Бобровники» стоит несколько машин. Ситуация пока не критическая, но прогнозировать, что будет дальше, сложно. Представитель «Ленты» сообщил, что сеть столкнулась с задержками грузов, но не рассказал деталей. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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