Бизнес предупредил о проблемах с поставками товаров из-за кризиса в Белоруссии

В пресс-службе правительства изданию сообщили, что письмо пока не поступало, в Минтрансе и Минпромторге не предоставили комментарии. Источник издания в крупной торговой сети рассказал, что у компании на пункте «Бобровники» стоит несколько машин. Ситуация пока не критическая, но прогнозировать, что будет дальше, сложно. Представитель «Ленты» сообщил, что сеть столкнулась с задержками грузов, но не рассказал деталей.