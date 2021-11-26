ВТБ профинансирует строительство аутлета в Подмосковье

Общая площадь объекта составляет 33,3 тыс. кв. м, арендуемая площадь — до 27,45 кв.м. Строительство аутлета «Архангельское» является третьим совместным проектом такого формата ВТБ и Hines, сообщил через пресс-службу первый заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. «Ранее мы финансировали Outlet Village Белая Дача в Москве и Outlet Village Пулково в Санкт-Петербурге. Мы рассчитываем, что в долгосрочной перспективе сектор коммерческой недвижимости в России будет показывать рост», — сказал он.