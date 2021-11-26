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ВТБ профинансирует строительство аутлета в Подмосковье

Ведомости

ВТБ профинансирует проект американской девелоперской компании Hines по строительству аутлета «Архангельское» на Новорижском шоссе в Подмосковье, сообщили «Ведомостям» в ВТБ. Сумма сделки составляет 100 млн евро, срок финансирования — пять лет. 

Представитель Hines пояснил «Ведомостям», что финансирование привлекается для «развития торгового комплекса, в том числе реализации последующих фаз строительства».

Общая площадь объекта составляет 33,3 тыс. кв. м, арендуемая площадь — до 27,45 кв.м. Строительство аутлета «Архангельское» является третьим совместным проектом такого формата ВТБ и Hines, сообщил через пресс-службу первый заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. «Ранее мы финансировали  Outlet Village Белая Дача в Москве и Outlet Village Пулково в Санкт-Петербурге. Мы рассчитываем, что в долгосрочной перспективе сектор коммерческой недвижимости в России будет показывать рост», — сказал он.

Аутлет «Архангельское» является первым московским аутлетом класса «люкс», отметили в ВТБ. В нем представлены бутики Dolce&Gabbana, Valentino, Ralph Lauren, Brunello Cucinelli, Salvatore Ferragamo, Tom Ford, Jimmy Choo, Agent Provocateur и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных