ВТБ профинансирует строительство аутлета в Подмосковье
ВТБ профинансирует проект американской девелоперской компании Hines по строительству аутлета «Архангельское» на Новорижском шоссе в Подмосковье, сообщили «Ведомостям» в ВТБ. Сумма сделки составляет 100 млн евро, срок финансирования — пять лет.
Представитель Hines пояснил «Ведомостям», что финансирование привлекается для «развития торгового комплекса, в том числе реализации последующих фаз строительства».
Общая площадь объекта составляет 33,3 тыс. кв. м, арендуемая площадь — до 27,45 кв.м. Строительство аутлета «Архангельское» является третьим совместным проектом такого формата ВТБ и Hines, сообщил через пресс-службу первый заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. «Ранее мы финансировали Outlet Village Белая Дача в Москве и Outlet Village Пулково в Санкт-Петербурге. Мы рассчитываем, что в долгосрочной перспективе сектор коммерческой недвижимости в России будет показывать рост», — сказал он.
Аутлет «Архангельское» является первым московским аутлетом класса «люкс», отметили в ВТБ. В нем представлены бутики Dolce&Gabbana, Valentino, Ralph Lauren, Brunello Cucinelli, Salvatore Ferragamo, Tom Ford, Jimmy Choo, Agent Provocateur и др.