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Бизнес

«Кухня на районе» отменила бесплатную доставку еды

Ведомости

Сервис «Кухня на районе» отменил бесплатную доставку еды, говорится в сообщении компании, опубликованном в Instagram. Сервис объяснил отмену бесплатной доставки ростом цен на продукты и на оплату труда курьеров. 

«Раньше наши цены складывались из стоимости продуктов и расходов на сервис, включая доставку. При этом большую часть доставки все четыре года мы брали на себя. Теперь, когда цены на продукты и оплата труда курьеров на рынке непрерывно растут, нам важно разделить еду и доставку, чтобы сохранять и улучшать качество сервиса», — говорится в сообщении. 

Пока доставка стоит один рубль, но вскоре цены будут меняться в зависимости от уровня спроса и погодных условий, отметили в компании. «Кухня на районе» в середине октября этого года ввела динамическое ценообразование — цены меняются в зависимости от спроса. 

Сервис по готовке и доставке еды «Кухня на районе» был запущен в 2018 г. сооснователями «Рокетбанка» Олегом Козыревым, Алексеем Колесниковым, Антоном Лозиным и Кириллом Родиным. В сентябре 2020 г. совместное предприятия «Сбера» и VK (бывшая Mail.ru Group) — компания «О2О Холдинг» — стала владельцем доли 80,19% «Кухни на районе». Оставшуюся долю сохранили основатели сервиса. Позже доля СП выросла до 85%. В конце октября этого года Олег Козырев объявил об уходе из проекта, другие сооснователи сервиса также покинули проект.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных