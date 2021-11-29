«Кухня на районе» отменила бесплатную доставку еды

«Раньше наши цены складывались из стоимости продуктов и расходов на сервис, включая доставку. При этом большую часть доставки все четыре года мы брали на себя. Теперь, когда цены на продукты и оплата труда курьеров на рынке непрерывно растут, нам важно разделить еду и доставку, чтобы сохранять и улучшать качество сервиса», — говорится в сообщении.