«Кухня на районе» отменила бесплатную доставку еды
Сервис «Кухня на районе» отменил бесплатную доставку еды, говорится в сообщении компании, опубликованном в Instagram. Сервис объяснил отмену бесплатной доставки ростом цен на продукты и на оплату труда курьеров.
«Раньше наши цены складывались из стоимости продуктов и расходов на сервис, включая доставку. При этом большую часть доставки все четыре года мы брали на себя. Теперь, когда цены на продукты и оплата труда курьеров на рынке непрерывно растут, нам важно разделить еду и доставку, чтобы сохранять и улучшать качество сервиса», — говорится в сообщении.
Пока доставка стоит один рубль, но вскоре цены будут меняться в зависимости от уровня спроса и погодных условий, отметили в компании. «Кухня на районе» в середине октября этого года ввела динамическое ценообразование — цены меняются в зависимости от спроса.
Сервис по готовке и доставке еды «Кухня на районе» был запущен в 2018 г. сооснователями «Рокетбанка» Олегом Козыревым, Алексеем Колесниковым, Антоном Лозиным и Кириллом Родиным. В сентябре 2020 г. совместное предприятия «Сбера» и VK (бывшая Mail.ru Group) — компания «О2О Холдинг» — стала владельцем доли 80,19% «Кухни на районе». Оставшуюся долю сохранили основатели сервиса. Позже доля СП выросла до 85%. В конце октября этого года Олег Козырев объявил об уходе из проекта, другие сооснователи сервиса также покинули проект.