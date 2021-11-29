Сечин заявил о снижении привлекательности доллара для международных расчетов
Привлекательность американского доллара для международных расчетов снижается, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
«Злоупотребление ролью доллара для достижения исключительно собственных целей, а также проводимая Федеральной резервной системой США политика количественного смягчения – по сути, наводнения мировой экономики избыточной денежной массой – снижает привлекательность доллара в качестве основной валюты международных расчетов и ставит под сомнение использование доллара как безопасного средства платежа», — сказал Сечин. Он отметил, что в результате доля доллара в мировых резервах центральных банков сейчас является минимальной за последние 5 лет – около 59%.
По мнению главы «Роснефти», объем товарооборота между Россией и Китаем создает значительный потенциал для развития взаимных расчетов в юанях и рублях. «Расширение практики расчетов в национальных валютах будет способствовать росту предсказуемости в мировой экономике и укреплению платежных балансов наших стран», — пояснил Сечин. По его прогнозу, в 2021 г. объем взаимной торговли между двумя странами выйдет на рекордный уровень в $130-140 млрд.