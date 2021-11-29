Сечин заявил о снижении привлекательности доллара для международных расчетов

«Злоупотребление ролью доллара для достижения исключительно собственных целей, а также проводимая Федеральной резервной системой США политика количественного смягчения – по сути, наводнения мировой экономики избыточной денежной массой – снижает привлекательность доллара в качестве основной валюты международных расчетов и ставит под сомнение использование доллара как безопасного средства платежа», — сказал Сечин. Он отметил, что в результате доля доллара в мировых резервах центральных банков сейчас является минимальной за последние 5 лет – около 59%.