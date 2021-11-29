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Сечин заявил о снижении привлекательности доллара для международных расчетов

Ведомости

Привлекательность американского доллара для международных расчетов снижается, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

«Злоупотребление ролью доллара для достижения исключительно собственных целей, а также проводимая Федеральной резервной системой США политика количественного смягчения – по сути, наводнения мировой экономики избыточной денежной массой – снижает привлекательность доллара в качестве основной валюты международных расчетов и ставит под сомнение использование доллара как безопасного средства платежа», — сказал Сечин. Он отметил, что в результате доля доллара в мировых резервах центральных банков сейчас является минимальной за последние 5 лет – около 59%.

По мнению главы «Роснефти», объем товарооборота между Россией и Китаем создает значительный потенциал для развития взаимных расчетов в юанях и рублях. «Расширение практики расчетов в национальных валютах будет способствовать росту предсказуемости в мировой экономике и укреплению платежных балансов наших стран», — пояснил Сечин. По его прогнозу, в 2021 г. объем взаимной торговли между двумя странами выйдет на рекордный уровень в $130-140 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных