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Бизнес

Президентом Natura Siberica стал экс-проректор Крымского федерального университета

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Natura Siberica объявила о смене президента. Вместо Сергея Буйлова, который руководил компанией с августа 2021 г., президентом стал Михаил Сергеев — бывший проректор по внешним связям Крымского федерального университета (КФУ). Об этом говорится в сообщении компании. 

Буйлов останется в компании в качестве советника по стратегическим вопросам развития, отмечается в сообщении.  

До прихода в Natura Siberica Сергеев курировал работу сельскохозяйственной долины «Агрополис» в Крыму, которая была открыта в мае 2021 г. министром высшего образования и науки Валерием Фальковым. С 2019 г. работал проректором Крымского Федерального университета, параллельно являясь советником по инновациям агрохолдинга АФГ «Националь». С 2016 по 2018 гг. работал заместителем директора Центра Инновационного развития медицинского приборостроения университета им. Лобачевского. 

Natura Siberica выпускает косметическую продукцию под одноименной маркой, а также брендами «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop и Planeta Organica и другими. 7 января 2021 г. Основатель компании Андрей Трубников скончался, после чего в компании начался наследственный и корпоративный конфликт. На доли в компании претендуют двое детей от первого брака, ребенок от второго брака и третья жена бизнесмена Анастасия. Из данных «СПАРК-Интерфакса» следует, что первой жене Трубникова и одновременно деловому партнеру Ирине Трубниковой принадлежит 40% в «Натура Сиберика».

Как утверждают источники The Bell, Сергеев может быть связан с АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Ранее издание сообщало, что «Система» может стать крупнейшим акционером компании, поэтому смена менеджмента по сути говорит о финале наследственного дела и разделе долей в компании, утверждает один из источников издания. Представитель АФК «Система» не прокомментировал изданию эту информацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных