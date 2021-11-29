Президентом Natura Siberica стал экс-проректор Крымского федерального университета
Natura Siberica объявила о смене президента. Вместо Сергея Буйлова, который руководил компанией с августа 2021 г., президентом стал Михаил Сергеев — бывший проректор по внешним связям Крымского федерального университета (КФУ). Об этом говорится в сообщении компании.
Буйлов останется в компании в качестве советника по стратегическим вопросам развития, отмечается в сообщении.
До прихода в Natura Siberica Сергеев курировал работу сельскохозяйственной долины «Агрополис» в Крыму, которая была открыта в мае 2021 г. министром высшего образования и науки Валерием Фальковым. С 2019 г. работал проректором Крымского Федерального университета, параллельно являясь советником по инновациям агрохолдинга АФГ «Националь». С 2016 по 2018 гг. работал заместителем директора Центра Инновационного развития медицинского приборостроения университета им. Лобачевского.
Natura Siberica выпускает косметическую продукцию под одноименной маркой, а также брендами «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop и Planeta Organica и другими. 7 января 2021 г. Основатель компании Андрей Трубников скончался, после чего в компании начался наследственный и корпоративный конфликт. На доли в компании претендуют двое детей от первого брака, ребенок от второго брака и третья жена бизнесмена Анастасия. Из данных «СПАРК-Интерфакса» следует, что первой жене Трубникова и одновременно деловому партнеру Ирине Трубниковой принадлежит 40% в «Натура Сиберика».
Как утверждают источники The Bell, Сергеев может быть связан с АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Ранее издание сообщало, что «Система» может стать крупнейшим акционером компании, поэтому смена менеджмента по сути говорит о финале наследственного дела и разделе долей в компании, утверждает один из источников издания. Представитель АФК «Система» не прокомментировал изданию эту информацию.