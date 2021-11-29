«Сибур» и Sinopec до конца года привлекут финансирование для Амурского ГХК

Строительство АГХК началось в августе 2020 г. в Амурской области в 15 км от города Свободный. Его запуск запланирован на 2025 г. «Сибур» оценивал стоимость проекта в $10–11 млрд. Ожидается, что АГХК будет производить базовые полимеры общей мощностью 2,7 млн т в год – 2,3 млн т полиэтилена и 400 000 т полипропилена из этана, бутана и сжиженного углеводородного газа. Сырье будет поступать на производство в объеме 3,5 млн т в год с соседнего Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) «Газпрома».