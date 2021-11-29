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«Сибур» и Sinopec до конца года привлекут финансирование для Амурского ГХК

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«Сибур» и китайская Sinopec завершат процесс привлечения проектного финансирования для совместного предприятия (СП) на базе ООО «Амурский ГХК» до конца 2021 г., заявил журналистам председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов в кулуарах Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

«У нас сегодня закончено проектирование и идут работы на площадке. Мы до конца года закончим проектное финансирование, его привлечем, что откроет полный фронт для того, чтобы проект реализовывать», — сказал Конов.

В конце 2020 г. российская правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила создание СП между «Сибуром» и Sinopec (доли 60% и 40% соответственно) на основе Амурского газохимического комплекса (АГХК). Предполагается, что завод будет поставлять продукцию преимущественно в Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Строительство АГХК началось в августе 2020 г. в Амурской области в 15 км от города Свободный. Его запуск запланирован на 2025 г. «Сибур» оценивал стоимость проекта в $10–11 млрд. Ожидается, что АГХК будет производить базовые полимеры общей мощностью 2,7 млн т в год – 2,3 млн т полиэтилена и 400 000 т полипропилена из этана, бутана и сжиженного углеводородного газа. Сырье будет поступать на производство в объеме 3,5 млн т в год с соседнего Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) «Газпрома».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных