«Сибур» и Sinopec до конца года привлекут финансирование для Амурского ГХК
«Сибур» и китайская Sinopec завершат процесс привлечения проектного финансирования для совместного предприятия (СП) на базе ООО «Амурский ГХК» до конца 2021 г., заявил журналистам председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов в кулуарах Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
«У нас сегодня закончено проектирование и идут работы на площадке. Мы до конца года закончим проектное финансирование, его привлечем, что откроет полный фронт для того, чтобы проект реализовывать», — сказал Конов.
В конце 2020 г. российская правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила создание СП между «Сибуром» и Sinopec (доли 60% и 40% соответственно) на основе Амурского газохимического комплекса (АГХК). Предполагается, что завод будет поставлять продукцию преимущественно в Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Строительство АГХК началось в августе 2020 г. в Амурской области в 15 км от города Свободный. Его запуск запланирован на 2025 г. «Сибур» оценивал стоимость проекта в $10–11 млрд. Ожидается, что АГХК будет производить базовые полимеры общей мощностью 2,7 млн т в год – 2,3 млн т полиэтилена и 400 000 т полипропилена из этана, бутана и сжиженного углеводородного газа. Сырье будет поступать на производство в объеме 3,5 млн т в год с соседнего Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) «Газпрома».