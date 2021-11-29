В Газпромбанке предложили учитывать опыт Китая в торговле углеродными единицами
Россия может использовать опыт Китая в запуске национальной системы торговли углеродными единицами, заявил первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума. По словам Панова, Китай перед внедрением системы на национальном уровне реализовал пилотные проекты в ряде регионов.
«Я думаю, что это один из хороших примеров того, как и Россия могла бы реализовать этот подход с точки зрения внедрения национальной системы торговли углеродами и квотами в национальном масштабе», — сказал Панов. Он напомнил, что на территории Сахалина действует пилотный проект, в котором Газпромбанк является участником. «Мы предлагаем использовать площадку банка в рамках развития как биржевых, так и внебиржевых инструментов торговли квотами для выработки наиболее рационального сценария развития системы торговли углеродами в России», — сказал он.
Первым в России пилотным регионом по введению квот на выбросы углерода и торговле стала Сахалинская область. Дорожная карта по проведению в регионе соответствующего эксперимента была утверждена в январе 2021 г. вице-премьером Викторией Абрамченко. Его цель – достижение к 2025 г. углеродной нейтральности, т. е. снижение до нуля разницы между выбросами парниковых газов и их поглощением с учетом возможностей экосистемы региона.
В сентябре 2021 г. электронная торговая площадка Газпромбанка и Сахалинская область подписали соглашение о сотрудничестве по развитию и внедрению цифровых инструментов и сервисов в рамках реализации эксперимента по достижению углеродной нейтральности в Сахалинской области.