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В Газпромбанке предложили учитывать опыт Китая в торговле углеродными единицами

Ведомости

Россия может использовать опыт Китая в запуске национальной системы торговли углеродными единицами, заявил первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума. По словам Панова, Китай перед внедрением системы на национальном уровне реализовал пилотные проекты в ряде регионов.

«Я думаю, что это один из хороших примеров того, как и Россия могла бы реализовать этот подход с точки зрения внедрения национальной системы торговли углеродами и квотами в национальном масштабе», — сказал Панов. Он напомнил, что на территории Сахалина действует пилотный проект, в котором Газпромбанк является участником. «Мы предлагаем использовать площадку банка в рамках развития как биржевых, так и внебиржевых инструментов торговли квотами для выработки наиболее рационального сценария развития системы торговли углеродами в России», — сказал он.

Первым в России пилотным регионом по введению квот на выбросы углерода и торговле стала Сахалинская область. Дорожная карта по проведению в регионе соответствующего эксперимента была утверждена в январе 2021 г. вице-премьером Викторией Абрамченко. Его цель – достижение к 2025 г. углеродной нейтральности, т. е. снижение до нуля разницы между выбросами парниковых газов и их поглощением с учетом возможностей экосистемы региона.

В сентябре 2021 г. электронная торговая площадка Газпромбанка и Сахалинская область подписали соглашение о сотрудничестве по развитию и внедрению цифровых инструментов и сервисов в рамках реализации эксперимента по достижению углеродной нейтральности в Сахалинской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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