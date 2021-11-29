В Газпромбанке предложили учитывать опыт Китая в торговле углеродными единицами

«Я думаю, что это один из хороших примеров того, как и Россия могла бы реализовать этот подход с точки зрения внедрения национальной системы торговли углеродами и квотами в национальном масштабе», — сказал Панов. Он напомнил, что на территории Сахалина действует пилотный проект, в котором Газпромбанк является участником. «Мы предлагаем использовать площадку банка в рамках развития как биржевых, так и внебиржевых инструментов торговли квотами для выработки наиболее рационального сценария развития системы торговли углеродами в России», — сказал он.