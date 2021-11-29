Путин запретил господдержку компаний с долей офшорных акционеров выше 25%
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий получение государственных субсидий и инвестиций российскими компаниями, минимум 25% капитала которых принадлежит офшорным структурам. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Сейчас российские компании, более чем на 50% принадлежащие офшорным структурам, лишены права получать госсубсидии и бюджетные инвестиции. Новый закон предполагает, что в расчете этих долей не будут учитываться обращающиеся акции на организованных торгах, пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Лавров.
«Дополнительное рассмотрение этого вопроса показало, что в тех случаях, когда акции публичных акционерных обществ, только их, только этой категории юридических лиц, обращаются на организованных торгах, контролировать объем приобретения невозможно», — говорил замминистра.
Законопроект об ужесточении критериев для российских юридических лиц, претендующих на господдержку, был внесен в Госдуму правительством в сентябре этого года. В материалах к законопроекту отмечалось, что эта поправка в Бюджетный кодекс направлена «на дальнейшее стимулирование деофшоризации» в России.