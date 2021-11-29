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Путин запретил господдержку компаний с долей офшорных акционеров выше 25%

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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий получение государственных субсидий и инвестиций российскими компаниями, минимум 25% капитала которых принадлежит офшорным структурам. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Сейчас российские компании, более чем на 50% принадлежащие офшорным структурам, лишены права получать госсубсидии и бюджетные инвестиции. Новый закон предполагает, что в расчете этих долей не будут учитываться обращающиеся акции на организованных торгах, пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Лавров.

«Дополнительное рассмотрение этого вопроса показало, что в тех случаях, когда акции публичных акционерных обществ, только их, только этой категории юридических лиц, обращаются на организованных торгах, контролировать объем приобретения невозможно», — говорил замминистра. 

Законопроект об ужесточении критериев для российских юридических лиц, претендующих на господдержку, был внесен в Госдуму правительством в сентябре этого года. В материалах к законопроекту отмечалось, что эта поправка в Бюджетный кодекс направлена «на дальнейшее стимулирование деофшоризации» в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных