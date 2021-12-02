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Суд в США прекратил дело экс-акционеров ЮКОСа против России

Ведомости

Апелляционный суд американского столичного округа Колумбия постановил прекратить дело по иску бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС, которые добивались взыскания с России $50 млрд.

Суд удовлетворил ходатайство самих экс-акционеров, которые в ноябре попросили отклонить свою апелляцию после того, как Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией компенсации в их пользу. В своем ходатайстве истцы сообщали, что договорились со второй стороной о прекращении дела и определили порядок оплаты расходов.

В конце 2020-го истцы обратились в Апелляционный суд в США с целью отменить постановление нижестоящей инстанции, удовлетворившей ранее ходатайство Москвы о приостановке судебного разбирательства. Тогда тяжба в США была приостановлена до 18 ноября 2022-го или до завершения параллельного судебного процесса в Нидерландах. 

Тяжба бывших акционеров с Россией тянется с 2005 г., когда дочерние компании группы «Менатеп» Yukos Universal и Hulley Enterprises, владевшие 51% акций ЮКОСа, подали в Международный арбитражный суд Гааги иск о взыскании ущерба от экспроприации активов компании в размере $28,3 млрд. Общая сумма претензий к России с учетом иска еще одного владельца, Veteran Petroleum, составила $33,1 млрд.

В июле 2014 г. Третейский суд в Гааге удовлетворил иск и обязал Россию выплатить истцам порядка $50 млрд (впоследствии сумма возросла до $57 млрд с учетом пени). Москва оспорила это решение, и в 2016 г. Окружной суд Гааги его отменил — по его мнению, арбитраж не имел достаточных оснований принимать к рассмотрению жалобу, поскольку Россия не ратифицировала Энергетическую хартию и, следовательно, на нее не распространяется соглашение об арбитраже в рамках этой хартии. 

Минюст России также утверждал, что в ходе арбитражного разбирательства компании-истцы ввели арбитров в заблуждение относительно конечных бенефициаров компаний, подавших иски против Российской Федерации. За ними стояли российские бизнесмены – бенефициары ЮКОСа, которые не могут быть признаны иностранными инвесторами. Минюст настаивал, что решение о выплате не соответствовало позиции Европейского суда по правам человека. Последний в своих решениях неоднократно отвергал обвинения в адрес Российской Федерации в «политической мотивации» и «репрессивном характере» налоговых мер, принятых в отношении ЮКОСа.

Ранее по теме: Бывшая структура ЮКОСа отсудила у России компенсацию в $5 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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