Суд в США прекратил дело экс-акционеров ЮКОСа против России

В июле 2014 г. Третейский суд в Гааге удовлетворил иск и обязал Россию выплатить истцам порядка $50 млрд (впоследствии сумма возросла до $57 млрд с учетом пени). Москва оспорила это решение, и в 2016 г. Окружной суд Гааги его отменил — по его мнению, арбитраж не имел достаточных оснований принимать к рассмотрению жалобу, поскольку Россия не ратифицировала Энергетическую хартию и, следовательно, на нее не распространяется соглашение об арбитраже в рамках этой хартии.