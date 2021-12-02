Суд в США прекратил дело экс-акционеров ЮКОСа против России
Апелляционный суд американского столичного округа Колумбия постановил прекратить дело по иску бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС, которые добивались взыскания с России $50 млрд.
Суд удовлетворил ходатайство самих экс-акционеров, которые в ноябре попросили отклонить свою апелляцию после того, как Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией компенсации в их пользу. В своем ходатайстве истцы сообщали, что договорились со второй стороной о прекращении дела и определили порядок оплаты расходов.
В конце 2020-го истцы обратились в Апелляционный суд в США с целью отменить постановление нижестоящей инстанции, удовлетворившей ранее ходатайство Москвы о приостановке судебного разбирательства. Тогда тяжба в США была приостановлена до 18 ноября 2022-го или до завершения параллельного судебного процесса в Нидерландах.
Тяжба бывших акционеров с Россией тянется с 2005 г., когда дочерние компании группы «Менатеп» Yukos Universal и Hulley Enterprises, владевшие 51% акций ЮКОСа, подали в Международный арбитражный суд Гааги иск о взыскании ущерба от экспроприации активов компании в размере $28,3 млрд. Общая сумма претензий к России с учетом иска еще одного владельца, Veteran Petroleum, составила $33,1 млрд.
В июле 2014 г. Третейский суд в Гааге удовлетворил иск и обязал Россию выплатить истцам порядка $50 млрд (впоследствии сумма возросла до $57 млрд с учетом пени). Москва оспорила это решение, и в 2016 г. Окружной суд Гааги его отменил — по его мнению, арбитраж не имел достаточных оснований принимать к рассмотрению жалобу, поскольку Россия не ратифицировала Энергетическую хартию и, следовательно, на нее не распространяется соглашение об арбитраже в рамках этой хартии.
Минюст России также утверждал, что в ходе арбитражного разбирательства компании-истцы ввели арбитров в заблуждение относительно конечных бенефициаров компаний, подавших иски против Российской Федерации. За ними стояли российские бизнесмены – бенефициары ЮКОСа, которые не могут быть признаны иностранными инвесторами. Минюст настаивал, что решение о выплате не соответствовало позиции Европейского суда по правам человека. Последний в своих решениях неоднократно отвергал обвинения в адрес Российской Федерации в «политической мотивации» и «репрессивном характере» налоговых мер, принятых в отношении ЮКОСа.