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РБК: правительство разрешило продажу 75% лесной компании Абрамовича и партнеров

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Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу 75% лесоперерабатывающего холдинга RFP Group японской Iida Group Holdings. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в правительстве.

Сообщается, что правительство одобрило сделку на трех условиях. Во-первых, Iida должна будет инвестировать $150 млн до конца 2026 г. в строительство новых мощностей по лесопереработке, а также расширение и модернизацию текущих мощностей завода RFP на севере Хабаровского края. Кроме того, японский инвестор должен будет нарастить производство продукции глубокой переработки, а общий объем переработки древесины RFP должен вырасти в 2,3 раза — с ожидаемых по итогам года 752 000 до 1,7 млн куб. м в 2026 г. Третье условие — сохранение общей среднесписочной численности работников на уровне не менее 2612 человек.

RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке. Холдинг лидирует в России по объемам экспорта круглого леса в Китай (20% российского экспорта в год, третье место по этому показателю в мире). Сейчас 42% в RFP Group принадлежит Российско-китайскому инвестфонду (создан 2012 г. РФПИ и Китайской инвестиционной корпорацией), 31% — Millhouse Романа Абрамовича и 27% — Invest AG (управляет активами Александра Абрамова и Александра Фролова). 

В начале сентября Абрамов попросил президента Владимира Путина поддержать сделку, поскольку она требует регуляторных разрешений. После этого Путин поручил правительству до 1 ноября обеспечить рассмотрение сделки, а спустя неделю Iida подтвердила участие в переговорах о приобретении доли в капитале RFP.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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