РБК: правительство разрешило продажу 75% лесной компании Абрамовича и партнеров
Сообщается, что правительство одобрило сделку на трех условиях. Во-первых, Iida должна будет инвестировать $150 млн до конца 2026 г. в строительство новых мощностей по лесопереработке, а также расширение и модернизацию текущих мощностей завода RFP на севере Хабаровского края. Кроме того, японский инвестор должен будет нарастить производство продукции глубокой переработки, а общий объем переработки древесины RFP должен вырасти в 2,3 раза — с ожидаемых по итогам года 752 000 до 1,7 млн куб. м в 2026 г. Третье условие — сохранение общей среднесписочной численности работников на уровне не менее 2612 человек.
RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке. Холдинг лидирует в России по объемам экспорта круглого леса в Китай (20% российского экспорта в год, третье место по этому показателю в мире). Сейчас 42% в RFP Group принадлежит Российско-китайскому инвестфонду (создан 2012 г. РФПИ и Китайской инвестиционной корпорацией), 31% — Millhouse Романа Абрамовича и 27% — Invest AG (управляет активами Александра Абрамова и Александра Фролова).
В начале сентября Абрамов попросил президента Владимира Путина поддержать сделку, поскольку она требует регуляторных разрешений. После этого Путин поручил правительству до 1 ноября обеспечить рассмотрение сделки, а спустя неделю Iida подтвердила участие в переговорах о приобретении доли в капитале RFP.