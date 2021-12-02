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ОАК объединится с компаниями «Сухой» и «Миг»

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Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в ГК «Ростех») на заседании 30 ноября одобрил объединение с компаниями «Сухой» и «Миг», сообщила пресс-служба предприятия. В связи с этим вопрос о реорганизации ОАК вынесен на внеочередное общее собрание акционеров, запланированное на январь 2022 г. Отмечается, что ОАК таким образом «продолжает централизацию управления входящих в корпорацию предприятий и упрощение своей корпоративной структуры».

Эта компания будет выполнять функции корпоративного центра группы. Также ОАК станет операционной компанией, которая управляет производственными площадками и конструкторскими бюро, реализовывает авиационные программы и разрабатывает перспективную технику, отметили в пресс-службе.

Предполагается, что предприятие перейдет от трех- к двухуровневой корпоративной структуре. Изменения позволят исключить дублирующие административные функции и снизить общехозяйственные затраты, пояснили в компании.

В ОАК напомнили, что управление компаниями «Сухой» и «Миг» было централизовано ранее. Тогда функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) «Мига» передали «Сухому», а функции ЕИО «Сухого» — ОАК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных