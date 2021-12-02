ОАК объединится с компаниями «Сухой» и «Миг»
Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в ГК «Ростех») на заседании 30 ноября одобрил объединение с компаниями «Сухой» и «Миг», сообщила пресс-служба предприятия. В связи с этим вопрос о реорганизации ОАК вынесен на внеочередное общее собрание акционеров, запланированное на январь 2022 г. Отмечается, что ОАК таким образом «продолжает централизацию управления входящих в корпорацию предприятий и упрощение своей корпоративной структуры».
Эта компания будет выполнять функции корпоративного центра группы. Также ОАК станет операционной компанией, которая управляет производственными площадками и конструкторскими бюро, реализовывает авиационные программы и разрабатывает перспективную технику, отметили в пресс-службе.
Предполагается, что предприятие перейдет от трех- к двухуровневой корпоративной структуре. Изменения позволят исключить дублирующие административные функции и снизить общехозяйственные затраты, пояснили в компании.
В ОАК напомнили, что управление компаниями «Сухой» и «Миг» было централизовано ранее. Тогда функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) «Мига» передали «Сухому», а функции ЕИО «Сухого» — ОАК.