ОАК объединится с компаниями «Сухой» и «Миг»

Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в ГК «Ростех») на заседании 30 ноября одобрил объединение с компаниями «Сухой» и «Миг», сообщила пресс-служба предприятия. В связи с этим вопрос о реорганизации ОАК вынесен на внеочередное общее собрание акционеров, запланированное на январь 2022 г. Отмечается, что ОАК таким образом «продолжает централизацию управления входящих в корпорацию предприятий и упрощение своей корпоративной структуры».