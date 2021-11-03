ОАК выставила на продажу 60 га завода «МиГ» за 35 млрд рублей

Информация об аукционе опубликована на сайте компании «РТ-капитал», которая занимается продажей непрофильных активов «Ростеха». Представитель ОАК подтвердил, что имущество завода будет реализовано в рамках запущенной правительством России программы финансового оздоровления корпорации. Начальная цена лота – 35,5 млрд руб. Торги должны пройти в начале декабря. Запрос в «РТ-капитал» остался без ответа.