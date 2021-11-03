ОАК выставила на продажу 60 га завода «МиГ» за 35 млрд рублей

ОАК выставила на продажу 60 га завода «МиГ» за 35 млрд рублейНапротив стадиона «Динамо» может появиться жилой квартал на 1,5 млн кв. м
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») объявила торги по продаже трех земельных участков общей площадью 57,7 га и 134 объектов недвижимости, расположенных рядом с Ленинградским проспектом в районе ст. м. «Динамо», активы принадлежат российской самолетостроительной корпорации «МиГ».
Информация об аукционе опубликована на сайте компании «РТ-капитал», которая занимается продажей непрофильных активов «Ростеха». Представитель ОАК подтвердил, что имущество завода будет реализовано в рамках запущенной правительством России программы финансового оздоровления корпорации. Начальная цена лота – 35,5 млрд руб. Торги должны пройти в начале декабря. Запрос в «РТ-капитал» остался без ответа.
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