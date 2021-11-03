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ОАК выставила на продажу 60 га завода «МиГ» за 35 млрд рублей

Напротив стадиона «Динамо» может появиться жилой квартал на 1,5 млн кв. м
Дарья Молоткова Антон Филатов Алексей Никольский
Вывести производственные мощности корпорации «МиГ» с Ленинградского проспекта в подмосковные Луховицы планировалось еще в начале 2000-х гг. / Андрей Гордеев / Ведомости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») объявила торги по продаже трех земельных участков общей площадью 57,7 га и 134 объектов недвижимости, расположенных рядом с Ленинградским проспектом в районе ст. м. «Динамо», активы принадлежат российской самолетостроительной корпорации «МиГ».

Информация об аукционе опубликована на сайте компании «РТ-капитал», которая занимается продажей непрофильных активов «Ростеха». Представитель ОАК подтвердил, что имущество завода будет реализовано в рамках запущенной правительством России программы финансового оздоровления корпорации. Начальная цена лота – 35,5 млрд руб. Торги должны пройти в начале декабря. Запрос в «РТ-капитал» остался без ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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