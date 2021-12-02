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Бизнес

Facebook снова смягчил правила размещения рекламы криптовалют

Ведомости

Facebook 1 декабря расширил список лицензий для криптовалютных компаний, которые хотят разместить свою рекламу в соцсети. Об этом говорится в корпоративном блоге Meta — материнской организации Facebook. Список лицензий опубликован на сайте компании.

Ранее в заявке на размещение рекламы криптовалюты нужно было указывать одну из трех лицензий, а также информацию о том, торгуется ли компания на бирже, и другие релевантные данные о ее деятельности. Теперь список принимаемых лицензий был расширен до 27. В компании объяснили нововведение тем, что крипторынок стабилизировался, а государственное регулирование усилилось, что помогло установить более четкие обязанности и ожидания для отрасли.

«В дальнейшем мы будем отказываться от использования различных сигналов для подтверждения прав [на размещение рекламы] и вместо этого будем требовать одну из этих 27 лицензий», — говорится в сообщении Meta. В американской корпорации ожидают, что это поможет привлечь больше рекламодателей, включая малый бизнес.

В январе 2018 г. Meta (тогда называвшаяся Facebook) запретила размещать рекламу любых криптовалют, ICO и бинарных опционов на своих площадках, включая Facebook и Instagram. Это правило распространялось в том числе на обмен криптовалюты, ПО и оборудование для ее добычи, а также консультации по инвестициям в криптовалюту. Спустя полгода этот запрет был смягчен — объявления было разрешено публиковать объявления после предварительной модерации. В мае 2019-го Facebook разрешиk пользователям публиковать без предварительного согласования объявления, связанные с технологией блокчейна, а также отраслевые новости и информацию о событиях. 

В октябре Meta начала тестировать кошелек для криптовалюты Novi, однако вскоре после его запуска сенаторы от Демократической партии США призвали Facebook закрыть проект и заявили, что компании «нельзя доверять управление криптовалютой». 30 ноября о своем уходе из компании до конца 2021 г. объявил глава криптовалютного направления Meta Дэвид Маркус. Причины отставки не раскрывались. Место Маркуса, работавшего в компании 7 лет, займет бывший CEO Upwork Стефан Касриэль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных