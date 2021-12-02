Facebook снова смягчил правила размещения рекламы криптовалют

В январе 2018 г. Meta (тогда называвшаяся Facebook) запретила размещать рекламу любых криптовалют, ICO и бинарных опционов на своих площадках, включая Facebook и Instagram. Это правило распространялось в том числе на обмен криптовалюты, ПО и оборудование для ее добычи, а также консультации по инвестициям в криптовалюту. Спустя полгода этот запрет был смягчен — объявления было разрешено публиковать объявления после предварительной модерации. В мае 2019-го Facebook разрешиk пользователям публиковать без предварительного согласования объявления, связанные с технологией блокчейна, а также отраслевые новости и информацию о событиях.