«Северсталь» продаст угольный актив компании Троценко за 15 млрд рублей
Металлургическая компания «Северсталь» Алексея Мордашова продаст «Воркутауголь» компании «Русская энергия» Романа Троценко и Андрея Тясто, сообщили в пресс-службе «Северстали». Крупный угольный актив обойдется покупателям в 15 млрд руб.
Ожидается, что сделка будет закрыта в I квартале 2022-го после того, как будут получены разрешения от регулирующих органов и выполнен ряд прочих условий. «Русская энергия» профинансирует покупку за счет собственных и заемных средств.
По словам гендиректора «Северстали» Александра Шевелева, решение продать крупнейшее предприятие Воркуты было принято в рамках стратегии декарбонизации, которая подразумевает постепенное снижение потребления угольного сырья — на «Воркутауголь» приходится 14,3% выбросов парниковых газов компании. Средства, вырученные от сделки, планируется направить на реализацию этой стратегии. «Северсталь» не ожидает, что сделка скажется на ее финансовых результатах, сообщил представитель компании в беседе с «РИА Новости».
«Покупка "Воркутауголь" подтверждает, что мы верим в перспективы развития российской угольной отрасли и большой потенциал Арктической зоны. Наша корпорация обладает широким опытом в горнодобывающей отрасли, который мы планируем применить для развития нового актива в нашем портфеле», — приводит пресс-служба слова гендиректора компании «Русская энергия» Тясто.
«Воркутауголь» — одна из крупнейших угледобывающих компаний России, на нее приходится около 11% производства коксующегося угля в стране. В состав компании входят пять подземных шахт, один разрез и несколько вспомогательных предприятий. Объем добычи угля предприятиями компании в 2020 г. составил 10,3 млн т, производство угольного концентрата — 4,7 млн т. Выручка составила 25,3 млрд руб., чистый убыток — 2,3 млрд руб. На предприятии работает около 5900 человек.
Группа «Русская энергия» зарегистрирована год назад. Троценко, которому принадлежит корпорация AEON, владеет 70% компании, еще 30% акций — у Тясто, бывшего главы А1.