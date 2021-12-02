«Северсталь» продаст угольный актив компании Троценко за 15 млрд рублей

«Воркутауголь» — одна из крупнейших угледобывающих компаний России, на нее приходится около 11% производства коксующегося угля в стране. В состав компании входят пять подземных шахт, один разрез и несколько вспомогательных предприятий. Объем добычи угля предприятиями компании в 2020 г. составил 10,3 млн т, производство угольного концентрата — 4,7 млн т. Выручка составила 25,3 млрд руб., чистый убыток — 2,3 млрд руб. На предприятии работает около 5900 человек.