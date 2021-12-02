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«Северсталь» продаст угольный актив компании Троценко за 15 млрд рублей

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Металлургическая компания «Северсталь» Алексея Мордашова продаст «Воркутауголь» компании «Русская энергия» Романа Троценко и Андрея Тясто, сообщили в пресс-службе «Северстали». Крупный угольный актив обойдется покупателям в 15 млрд руб.

Ожидается, что сделка будет закрыта в I квартале 2022-го после того, как будут получены разрешения от регулирующих органов и выполнен ряд прочих условий. «Русская энергия» профинансирует покупку за счет собственных и заемных средств.

По словам гендиректора «Северстали» Александра Шевелева, решение продать крупнейшее предприятие Воркуты было принято в рамках стратегии декарбонизации, которая подразумевает постепенное снижение потребления угольного сырья — на «Воркутауголь» приходится 14,3% выбросов парниковых газов компании. Средства, вырученные от сделки, планируется направить на реализацию этой стратегии. «Северсталь» не ожидает, что сделка скажется на ее финансовых результатах, сообщил представитель компании в беседе с «РИА Новости».

«Покупка "Воркутауголь" подтверждает, что мы верим в перспективы развития российской угольной отрасли и большой потенциал Арктической зоны. Наша корпорация обладает широким опытом в горнодобывающей отрасли, который мы планируем применить для развития нового актива в нашем портфеле», — приводит пресс-служба слова гендиректора компании «Русская энергия» Тясто.

«Воркутауголь» — одна из крупнейших угледобывающих компаний России, на нее приходится около 11% производства коксующегося угля в стране. В состав компании входят пять подземных шахт, один разрез и несколько вспомогательных предприятий. Объем добычи угля предприятиями компании в 2020 г. составил 10,3 млн т, производство угольного концентрата — 4,7 млн т. Выручка составила 25,3 млрд руб., чистый убыток — 2,3 млрд руб. На предприятии работает около 5900 человек.

Группа «Русская энергия» зарегистрирована год назад. Троценко, которому принадлежит корпорация AEON, владеет 70% компании, еще 30% акций — у Тясто, бывшего главы А1.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных