В Роскомнадзоре предложили ввести новые штрафы для соцсетей
Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, предложил штрафовать соцсети за игнорирование жалоб пользователей на противоправный контент, такое положение предложено внести в КоАП, сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование центра.
По мнению ГРЧЦ, такая мера поможет привлечь пользователей к модерации контента и сильнее мотивировать соцсети исполнять закон «Об информации…». В документе говорится, что интернет-платформы не должны допускать использования их площадок для совершения уголовных преступлений, разглашения гостайны, распространения призывов к терроризму и другой противоправный контент. Также у соцсетей должны быть инструменты для приема и обработки жалоб пользователей на противоправный контент, они должны рассматриваться в течение 30 дней. В центре отметили, что в законе уже есть такие требования, однако не предусмотрена ответственность соцсетей за их нарушение.
В Роскомнадзоре изданию сообщили, что поддерживают инициативы, направленные на «повышение защиты пользователей в информационном пространстве». В ведомстве напомнили, что с 2022 г. платформы обязаны ежегодно отчитываться о работе по реагированию на обращения пользователей.
Во «Вконтакте» изданию заявили, что предложенные меры избыточны: по мнению компании, действующий комплекс мер максимально эффективен. В Google выразили такую же точку зрения. В пресс-службе компании рассказали, что пользователи YouTube могут жаловаться на контент через систему флагов; видео могут удалить, на него могут поставить возрастные ограничения или контент останется без изменений, если нарушение не выявлено. Издание направило запросы в Facebook, Telegram и Twitter.