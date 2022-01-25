В Роскомнадзоре предложили ввести новые штрафы для соцсетей

По мнению ГРЧЦ, такая мера поможет привлечь пользователей к модерации контента и сильнее мотивировать соцсети исполнять закон «Об информации…». В документе говорится, что интернет-платформы не должны допускать использования их площадок для совершения уголовных преступлений, разглашения гостайны, распространения призывов к терроризму и другой противоправный контент. Также у соцсетей должны быть инструменты для приема и обработки жалоб пользователей на противоправный контент, они должны рассматриваться в течение 30 дней. В центре отметили, что в законе уже есть такие требования, однако не предусмотрена ответственность соцсетей за их нарушение.