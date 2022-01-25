Газета
Технологии

В Роскомнадзоре предложили ввести новые штрафы для соцсетей

Ведомости

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, предложил штрафовать соцсети за игнорирование жалоб пользователей на противоправный контент, такое положение предложено внести в КоАП, сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование центра.

По мнению ГРЧЦ, такая мера поможет привлечь пользователей к модерации контента и сильнее мотивировать соцсети исполнять закон «Об информации…».  В документе говорится, что интернет-платформы не должны допускать использования их площадок для совершения уголовных преступлений, разглашения гостайны, распространения призывов к терроризму и другой противоправный контент. Также у соцсетей должны быть инструменты для приема и обработки жалоб пользователей на противоправный контент, они должны рассматриваться в течение 30 дней. В центре отметили, что в законе уже есть такие требования, однако не предусмотрена ответственность соцсетей за их нарушение.

В Роскомнадзоре изданию сообщили, что поддерживают инициативы, направленные на «повышение защиты пользователей в информационном пространстве». В ведомстве напомнили, что с 2022 г. платформы обязаны ежегодно отчитываться о работе по реагированию на обращения пользователей.

Во «Вконтакте» изданию заявили, что предложенные меры избыточны: по мнению компании, действующий комплекс мер максимально эффективен. В Google выразили такую же точку зрения. В пресс-службе компании рассказали, что пользователи YouTube могут жаловаться на контент через систему флагов; видео могут удалить, на него могут поставить возрастные ограничения или контент останется без изменений, если нарушение не выявлено. Издание направило запросы в Facebook, Telegram и Twitter.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных