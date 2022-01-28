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Производитель виски Johnnie Walker сообщил об истощении запасов алкоголя

Ведомости

Один из крупнейших в мире производителей алкогольной продукции Diageo (выпускает алкоголь под брендами Johnnie Walker, Guiness, White Horse, Crown Royal, Smirnoff, Baileys, ром Captain Morgan, Gordon's и др.) сообщил об истощении запасов напитков из-за высокого спроса во время пандемии. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В частности, запасы виски Crown Royal, Lagavulin и текилы Don Julio подходят к концу, спрос в последнее время также подстегнуло открытие баров и ресторанов в Европе и Северной Америке. Для возобновления продаж этих напитков производителю понадобится несколько лет, поскольку срок выдержки довольно долог. Например, текила Don Julio выдерживается минимум два с половиной года. 

Чтобы в дальнейшем не сталкиваться с подобной нехваткой, компания увеличила выпуск алкогольных напитков с длинной выдержкой, сообщил изданию исполнительный директор Diageo Иван Менезес. Помимо этого Diageo решила проводить активные рекламные кампании по продвижению менее популярных брендов алкоголя, чтобы сместить спрос, отметил он. 

Diageo была создана в 1997 г. в результате слияния компаний Guinness и GrandMet, ее штаб-квартира находится в Лондоне. Компания имеет свыше 150 предприятий в 30 странах. Ее продукция реализуется в 180 государствах, штат превышает 30 000 человек.

Выручка в первом полугодии 2021-2022 финансового года, завершившегося 31 декабря, выросла на 16% и составила 7,96 млрд фунтов против 6,87 млрд фунтов годом ранее. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных