Производитель виски Johnnie Walker сообщил об истощении запасов алкоголя

В частности, запасы виски Crown Royal, Lagavulin и текилы Don Julio подходят к концу, спрос в последнее время также подстегнуло открытие баров и ресторанов в Европе и Северной Америке. Для возобновления продаж этих напитков производителю понадобится несколько лет, поскольку срок выдержки довольно долог. Например, текила Don Julio выдерживается минимум два с половиной года.