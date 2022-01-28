Производитель виски Johnnie Walker сообщил об истощении запасов алкоголя
Один из крупнейших в мире производителей алкогольной продукции Diageo (выпускает алкоголь под брендами Johnnie Walker, Guiness, White Horse, Crown Royal, Smirnoff, Baileys, ром Captain Morgan, Gordon's и др.) сообщил об истощении запасов напитков из-за высокого спроса во время пандемии. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В частности, запасы виски Crown Royal, Lagavulin и текилы Don Julio подходят к концу, спрос в последнее время также подстегнуло открытие баров и ресторанов в Европе и Северной Америке. Для возобновления продаж этих напитков производителю понадобится несколько лет, поскольку срок выдержки довольно долог. Например, текила Don Julio выдерживается минимум два с половиной года.
Чтобы в дальнейшем не сталкиваться с подобной нехваткой, компания увеличила выпуск алкогольных напитков с длинной выдержкой, сообщил изданию исполнительный директор Diageo Иван Менезес. Помимо этого Diageo решила проводить активные рекламные кампании по продвижению менее популярных брендов алкоголя, чтобы сместить спрос, отметил он.
Diageo была создана в 1997 г. в результате слияния компаний Guinness и GrandMet, ее штаб-квартира находится в Лондоне. Компания имеет свыше 150 предприятий в 30 странах. Ее продукция реализуется в 180 государствах, штат превышает 30 000 человек.
Выручка в первом полугодии 2021-2022 финансового года, завершившегося 31 декабря, выросла на 16% и составила 7,96 млрд фунтов против 6,87 млрд фунтов годом ранее.