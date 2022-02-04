Бизнес предложил вдвое поднять планку дохода для некоторых самозанятых в IT

По словам вице-президента РСПП Сергея Мытенкова, логично было бы поднять верхнюю планку доходов не только для самозанятых IT-специалистов, но и для других категорий работников. При этом, отмечает он, подобное решение может привести к различным налоговым злоупотреблениям, и Минфин может не согласиться с ним. Выделить же «айтишников» в особый класс позволяет то, что они зачастую меньше других работников привязаны к конкретному месту работы и локации, а также часто зарабатывают больше 200 000 руб. в месяц.