Бизнес предложил вдвое поднять планку дохода для некоторых самозанятых в IT
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил поднять планку доходов для самозанятых IT-специалистов, работающих на цифровые экосистемы и платформы для оказания услуг потребителям, до 5 млн руб. в год. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад организации для правительства РФ, ЦБ, Госдумы и Совфеда. Сейчас максимально «разрешенный» годовой доход самозанятого составляет 2,4 млн руб. (200 000 руб. в месяц).
Повышение порога доходов позволит увеличит число официально зарегистрированных самозанятых, которые будут платить налоги по льготной ставке, считают авторы инициативы. Сейчас для граждан, оформленных как самозанятые, ставка налога на профессиональный доход составляет 4% за доходы от физлиц и 6% за доходы от юрлиц и ИП вместо 13-процентного налога на доходы физлиц.
«С учетом среднегодового темпа роста зарплат в 10%, увеличение порогового значения дохода, при котором возможно применение специального режима налогообложения для самозанятых, позволит увеличить число физических лиц <…>, ведущих деятельность в области ИТ в легальном поле, а также обеспечит рост налоговых отчислений от их деятельности», — говорится в документе.
По словам вице-президента РСПП Сергея Мытенкова, логично было бы поднять верхнюю планку доходов не только для самозанятых IT-специалистов, но и для других категорий работников. При этом, отмечает он, подобное решение может привести к различным налоговым злоупотреблениям, и Минфин может не согласиться с ним. Выделить же «айтишников» в особый класс позволяет то, что они зачастую меньше других работников привязаны к конкретному месту работы и локации, а также часто зарабатывают больше 200 000 руб. в месяц.
По данным ФНС, на данный момент в России в качестве самозанятых зарегистрировались порядка 4 млн человек. С 2019 г. они заработали в общей сложности более 882 млрд руб. Чаще всего самозанятые регистрируются в сфере такси, ремонта и маркетинга, доставки товаров и аренды квартир. Больше всего получают самозанятые россияне, которые работают в сфере IT-услуг, юристы, консультанты, проектировщики и др.