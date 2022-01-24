Самозанятые в России за два года заработали около 900 млрд рублей
4 млн человек зарегистрировались в России в качестве самозанятых, с 2019 г. они заработали более 882 млрд руб., сообщила Федеральная налоговая служба. За период действия налогового режима самозанятые сформировали 610 млн чеков, средний из которых составляет 1446 руб. Каждый день в качестве самозанятых регистрируются более 7000 человек.
В ведомстве рассказали, что чаще всего самозанятые регистрируются в сфере такси, ремонта и маркетинга, доставки товаров и аренды квартир. Больше всего получают самозанятые россияне, которые работают в сфере IT-услуг, юристы, консультанты, проектировщики и др. 42% самозанятых в России — женщины, 58% — мужчины. Средний возраст самозанятого — 35 лет, однако в Санкт-Петербурге, Чечне, Тюменской, Воронежской и Нижегородской областях этот показатель ниже — 33 года.
Больше всего самозанятых зарегистрировано в Москве — 6800 на 100 000 населения, Санкт-Петербурге — 5100, Татарстане — 4300, Московской области — 4200 человек на 100 000 населения. Больше всего зарабатывают самозанятые в Москве, Московской области, Чукотском АО, Татарстане и Санкт-Петербурге.
Налог на профессиональную деятельность (НПД) — это льготный налоговый режим для самозанятых, который дает им право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками. Он начал действовать в отдельных регионах России в 2019 г. Размер налоговой ставки в рамках НПД составляет 4% (при расчете налога с продаж российским и иностранным физлицам) или 6% (для продаж российским и иностранным организациям и ИП) вместо 13% налога на доходы физлиц.