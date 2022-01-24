Самозанятые в России за два года заработали около 900 млрд рублей

В ведомстве рассказали, что чаще всего самозанятые регистрируются в сфере такси, ремонта и маркетинга, доставки товаров и аренды квартир. Больше всего получают самозанятые россияне, которые работают в сфере IT-услуг, юристы, консультанты, проектировщики и др. 42% самозанятых в России — женщины, 58% — мужчины. Средний возраст самозанятого — 35 лет, однако в Санкт-Петербурге, Чечне, Тюменской, Воронежской и Нижегородской областях этот показатель ниже — 33 года.