Сервис бронирования Hotels.com прекратит работу в России

Еще одной причиной могла стать конкуренция с Booking.com, добавил Прасов. «Hotels.com начал работать в России практически в одно время с Booking.com, но очевидно, что последний имел больший успех. Вполне вероятно, что обороты и объемы реализации Hotels.com в России были не такими значительными, чтобы продолжать свое присутствие на нашем рынке на новых условиях», — сказал он.