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Бизнес

Сервис бронирования Hotels.com прекратит работу в России

Ведомости

Сервис бронирования отелей Hotels.com сообщил, что с 1 апреля этого года закроет все аккаунты пользователей из России. Соответствующее письмо компания разослала клиентам. Причина этого решения не указана.

«Мы сожалеем об этих неожиданных изменениях», — говорится в письме.

На российском сайте Hotels.com сказано, что бронирования на поездки после 31 марта 2022 г. больше не принимаются. В письме клиентам говорится, что уже имеющиеся бронирования продолжат действовать, однако внести в них изменения можно лишь до указанной даты. 

Hotels.com входит в группу туристических компаний Expedia Group. Главный офис сервиса находится в Техасе. Компанию основали в 1991 г. Дэвид Литтман и Роберт Динер. Сервис представлен во многих странах и имеет 89 сайтов на разных языках. 

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в беседе с Profi.Travel напомнил, что ранее о прекращении работы в России сообщила туристическая компания Expedia, которая входит в один с Hotels.com холдинг. Эксперт связал решение сервиса с так называемым «законом о приземлении», в соответствии с которым иностранные площадки с большим количеством зарегистрированных пользователей из России обязаны открывать представительства на территории страны.

Еще одной причиной могла стать конкуренция с Booking.com, добавил Прасов. «Hotels.com начал работать в России практически в одно время с Booking.com, но очевидно, что последний имел больший успех. Вполне вероятно, что обороты и объемы реализации Hotels.com в России были не такими значительными, чтобы продолжать свое присутствие на нашем рынке на новых условиях», — сказал он.

Основатель Travel Startups Леонид Пустов сказал, что Hotels.com давно перестал активно привлекать пользователей из России. «Закон о приземлении», в свою очередь, мог стать для компании «последней каплей», полагает он. 

Ранее по теме: Сервис Booking.com отменил паритет цен для российских отельеров по требованию ФАС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных