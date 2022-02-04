Сервис бронирования Hotels.com прекратит работу в России
Сервис бронирования отелей Hotels.com сообщил, что с 1 апреля этого года закроет все аккаунты пользователей из России. Соответствующее письмо компания разослала клиентам. Причина этого решения не указана.
«Мы сожалеем об этих неожиданных изменениях», — говорится в письме.
На российском сайте Hotels.com сказано, что бронирования на поездки после 31 марта 2022 г. больше не принимаются. В письме клиентам говорится, что уже имеющиеся бронирования продолжат действовать, однако внести в них изменения можно лишь до указанной даты.
Hotels.com входит в группу туристических компаний Expedia Group. Главный офис сервиса находится в Техасе. Компанию основали в 1991 г. Дэвид Литтман и Роберт Динер. Сервис представлен во многих странах и имеет 89 сайтов на разных языках.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в беседе с Profi.Travel напомнил, что ранее о прекращении работы в России сообщила туристическая компания Expedia, которая входит в один с Hotels.com холдинг. Эксперт связал решение сервиса с так называемым «законом о приземлении», в соответствии с которым иностранные площадки с большим количеством зарегистрированных пользователей из России обязаны открывать представительства на территории страны.
Еще одной причиной могла стать конкуренция с Booking.com, добавил Прасов. «Hotels.com начал работать в России практически в одно время с Booking.com, но очевидно, что последний имел больший успех. Вполне вероятно, что обороты и объемы реализации Hotels.com в России были не такими значительными, чтобы продолжать свое присутствие на нашем рынке на новых условиях», — сказал он.
Основатель Travel Startups Леонид Пустов сказал, что Hotels.com давно перестал активно привлекать пользователей из России. «Закон о приземлении», в свою очередь, мог стать для компании «последней каплей», полагает он.