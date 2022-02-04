Google обжаловал оборотный штраф в 7,2 млрд рублей
Американская компания Google подала жалобу в Таганский суд Москвы на решение назначить ей оборотный штраф за повторное неудаление запрещенной в России информации, сообщила пресс-служба суда. Размер штрафа составляет 7,22 млрд руб. Суд рассмотрит жалобу Google 28 февраля.
24 декабря мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американскую корпорацию на 7,22 млрд руб. за повторное неудаление противоправной информации (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ). Это первое решение суда в России по делам об оборотных штрафах для IT-компаний. По этой части статьи размер штрафа для компаний составляет от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение. Второй оборотный штраф был назначен компании Meta Platforms в размере 1,9 млрд руб. Компания также оспорила его.
Статья 13.41 Кодекса об административных правонарушениях, по которой привлекли к ответственности владельца Facebook, обязывает интернет-сервисы блокировать и удалять по требованию регулятора страницы с запрещенной информацией, это могут быть различные сведения, такие как продажа поддельных справок и дипломов, реклама казино, а также информация, которую суд признает экстремистской, и т. п. Кроме того, речь идет о страницах с призывами к экстремизму, детской порнографией и информацией по употреблению наркотиков.