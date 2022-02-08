Johnson & Johnson приостановила производство вакцины от COVID-19 на основном заводе

По словам одного из источников, знакомых с ситуацией , в течение следующих нескольких месяцев прекращение производства может привести к сокращению поставок вакцины против Covid от Johnson & Johnson на несколько сотен миллионов доз. Другие предприятия, которые предполагалось запустить для производства вакцины, либо еще не запущены, либо не получили разрешения регулирующих органов на продажу вакцины.