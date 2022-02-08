Johnson & Johnson приостановила производство вакцины от COVID-19 на основном заводе
Американская компания Johnson & Johnson приостановила производство бюджетной вакцины от коронавируса на ключевом заводе в голландском городе Лейден, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.
Приостановка является временной, пишет издание. Ожидается, что завод в Лейдене снова начнет выпускать вакцину от COVID-19 после перерыва в несколько месяцев.
По словам одного из источников, знакомых с ситуацией , в течение следующих нескольких месяцев прекращение производства может привести к сокращению поставок вакцины против Covid от Johnson & Johnson на несколько сотен миллионов доз. Другие предприятия, которые предполагалось запустить для производства вакцины, либо еще не запущены, либо не получили разрешения регулирующих органов на продажу вакцины.
Представитель компании сообщил изданию, что несмотря на приостановку производства, Johnson & Johnson продолжает поставлять партии вакцины предприятиям, которые разливают и упаковывают дозы. Он отметил, что у компании есть еще «миллионы доз вакцины» в запасе.