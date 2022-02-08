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Johnson & Johnson приостановила производство вакцины от COVID-19 на основном заводе

Ведомости

Американская компания Johnson & Johnson приостановила производство бюджетной вакцины от коронавируса на ключевом заводе в голландском городе Лейден, сообщила The New York Times со ссылкой на источники. 

Приостановка является временной, пишет издание. Ожидается, что завод в Лейдене снова начнет выпускать вакцину от COVID-19 после перерыва в несколько месяцев. 

По словам одного из источников, знакомых с ситуацией , в течение следующих нескольких месяцев прекращение производства может привести к сокращению поставок вакцины против Covid от Johnson & Johnson на несколько сотен миллионов доз. Другие предприятия, которые предполагалось запустить для производства вакцины, либо еще не запущены, либо не получили разрешения регулирующих органов на продажу вакцины. 

Представитель компании сообщил изданию, что несмотря на приостановку производства, Johnson & Johnson продолжает поставлять партии вакцины предприятиям, которые разливают и упаковывают дозы. Он отметил, что у компании есть еще «миллионы доз вакцины» в запасе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных