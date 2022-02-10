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В Ливии сообщили о возможном обнаружении нефти на участке «Татнефти»

Ведомости

Российская «Татнефть» могла обнаружить запасы нефти на одном из выделенных для нее месторождений в Ливии. Об этом сообщил министр нефти и газа страны Мухаммад Аун в беседе с «РИА Новости».

«Компания "Татнефть" вернулась к попыткам завершить бурение и разработку разведочных месторождений, предоставленных ей на предыдущих этапах разведки. Она получила три блока. Я думаю, что она обнаружила нефть и находится в процессе разработки и завершения буровых работ на этих месторождениях», — сказал министр.

«Татнефть» ведет геологоразведку на нефтяных участках в районах Гедамис и Сирт общей площадью более 18 000 кв. км., концессию на их разработку компания получила по итогам международных тендеров в 2005 и 2006 г.

На фоне вооруженного конфликта в Ливии в феврале 2011 г. группа была вынуждена полностью приостановить свою деятельность в стране и эвакуировать своих сотрудников. В июне 2014 г. ливийский филиал «Татнефти» объявил о возобновлении работы, однако в декабре того же года стало известно, что этого сделать не удалось из-за нестабильной обстановки.

В октябре прошлого года «Татнефть» вновь возобновила реализацию геологоразведочных проектов в Ливии в связи с нормализацией ситуации в стране. «В настоящее время компания приступает к завершению работ на скважинах одного из контрактных блоков, бурение которых было приостановлено в связи с форс-мажором», — сообщали в пресс-службе группы.

По итогам 2021 г. группа «Татнефть» добыла 27,8 млн т нефти — на 7% больше, чем годом ранее. Материнская компания группы, ПАО «Татнефть», добыла 27,53 млн т (+7,1% по сравнению с 2020-м), а ее «дочки» за пределами Татарстана — 301 070 т (-5,6%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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