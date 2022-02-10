В Ливии сообщили о возможном обнаружении нефти на участке «Татнефти»
«Компания "Татнефть" вернулась к попыткам завершить бурение и разработку разведочных месторождений, предоставленных ей на предыдущих этапах разведки. Она получила три блока. Я думаю, что она обнаружила нефть и находится в процессе разработки и завершения буровых работ на этих месторождениях», — сказал министр.
«Татнефть» ведет геологоразведку на нефтяных участках в районах Гедамис и Сирт общей площадью более 18 000 кв. км., концессию на их разработку компания получила по итогам международных тендеров в 2005 и 2006 г.
На фоне вооруженного конфликта в Ливии в феврале 2011 г. группа была вынуждена полностью приостановить свою деятельность в стране и эвакуировать своих сотрудников. В июне 2014 г. ливийский филиал «Татнефти» объявил о возобновлении работы, однако в декабре того же года стало известно, что этого сделать не удалось из-за нестабильной обстановки.
В октябре прошлого года «Татнефть» вновь возобновила реализацию геологоразведочных проектов в Ливии в связи с нормализацией ситуации в стране. «В настоящее время компания приступает к завершению работ на скважинах одного из контрактных блоков, бурение которых было приостановлено в связи с форс-мажором», — сообщали в пресс-службе группы.