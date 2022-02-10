В Ливии сообщили о возможном обнаружении нефти на участке «Татнефти»

На фоне вооруженного конфликта в Ливии в феврале 2011 г. группа была вынуждена полностью приостановить свою деятельность в стране и эвакуировать своих сотрудников. В июне 2014 г. ливийский филиал «Татнефти» объявил о возобновлении работы, однако в декабре того же года стало известно, что этого сделать не удалось из-за нестабильной обстановки.