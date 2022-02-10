Бизнес предупредил о возможном росте цен на стройматериалы на 10%

По его словам, цены могут вырасти из-за повышения ввозной пошлины на меламин — химическое соединение, которое используется для производства отделочных материалов. Сейчас размер пошлины на импорт меламина из Китая составляет 5%, однако Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала повысить ее на пять лет до диапазона от 16,08% до 19,46%. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято.