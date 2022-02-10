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Бизнес предупредил о возможном росте цен на стройматериалы на 10%

Ведомости

Древесные плиты, плинтусы, настенные и напольные покрытия, а также другие применяемые в отделке стройматериалы могут подорожать на величину до 10% в 2022 г. Об этом рассказал «Известиям» гендиректор Ассоциации мебельных и деревоперерабатывающих предприятий России (АМДПР) Тимур Иртуганов.

По его словам, цены могут вырасти из-за повышения ввозной пошлины на меламин — химическое соединение, которое используется для производства отделочных материалов. Сейчас размер пошлины на импорт меламина из Китая составляет 5%, однако Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала повысить ее на пять лет до диапазона от 16,08% до 19,46%. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

ЕЭК предложила поднять пошлину по итогам антидемпингового расследования, начатого в 2020 г. после жалобы компании «Невинномысский азот» (входит в группу «Еврохим»), которая является единственным производителем меламина в России.

«Невинномысский азот» выпускает меламин низкого давления, заявил Итруганов в беседе с «Известиями». При этом современные мировые стандарты качества требуют производства древесных плит с использованием меламина высокого давления, отметил он, из-за чего плитные предприятия вынуждены закупать импортное сырье, чаще всего китайского производства. АМДПР предложила компромиссный вариант: ввести квоты и установить индикативные цены на ввоз меламина.

По данным АМДПР, цены на такие отделочные стройматериалы уже выросли в прошлом году на 36-42%. Ассоциация обратилась в Федеральную антимонопольную службу с просьбой разобраться в ситуации и не допустить роста цен и формирования монополии. В ведомстве сообщили газете, что обращение рассматривается в установленном порядке.

По данным Росстата, стройматериалы в России в 2021 г. подорожали в среднем на 23,8%. Только за декабрь стоимость ламината выросла на 1,9%, оконного стекла — на 1,2%, рубероида — на 0,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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