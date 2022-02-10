«Металлоинвест» обвинил экс-миноритариев Лебединского ГОКа в шантаже и вымогательстве

В компании заявили, что небольшая группа экс-миноритариев продолжает «безосновательно» подвергать сомнению законность выкупа акций ГОКа и обвиняет руководство «Металлоинвеста» в противоправных действиях. При этом они «прибегают к инициированию множественных клеветнических публикаций в интернете и средствах массовой информации, ложным доносам правоохранительным и иным органам государственной власти Российской Федерации, выдвигая заведомо недостоверные обвинения о якобы совершенных экономических преступлениях; спекулируют на угрозах обращений в зарубежные правоохранительные органы и суды», утверждают в «Металлоинвесте».