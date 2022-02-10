«Металлоинвест» обвинил экс-миноритариев Лебединского ГОКа в шантаже и вымогательстве
Компания «Металлоинвест» Алишера Усманова и его партнеров обвинила в шантаже и вымогательстве нескольких бывших акционеров Лебединского ГОКа, которые оспаривают процедуру принудительного выкупа их акций в 2007 г. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Металлоинвеста».
В компании заявили, что небольшая группа экс-миноритариев продолжает «безосновательно» подвергать сомнению законность выкупа акций ГОКа и обвиняет руководство «Металлоинвеста» в противоправных действиях. При этом они «прибегают к инициированию множественных клеветнических публикаций в интернете и средствах массовой информации, ложным доносам правоохранительным и иным органам государственной власти Российской Федерации, выдвигая заведомо недостоверные обвинения о якобы совершенных экономических преступлениях; спекулируют на угрозах обращений в зарубежные правоохранительные органы и суды», утверждают в «Металлоинвесте».
Лебединский ГОК и «Металлоинвест» пообещали предпринять все предусмотренные законом меры для преследования «преступников» и защиты законных прав и интересов компаний, их сотрудников, партнеров и руководства.
В 2007 г. холдинг «Газметалл» (прежнее название «Металлоинвеста») собрал более 95% акций Лебединского ГОКа и выкупил миноритарный пакет в 0,53% у других акционеров за $30,7 млн по 8015,19 руб. за акцию (на тот момент — около $300). Цена выкупа почти на 50% превысила рыночную стоимость, установленную независимым оценщиком, утверждают в «Металлоинвесте».
Через полгода, когда цена акций ГОКа взлетела на фоне подорожания железной руды на 65%, экс-миноритарии Лебединского ГОКа попытались оспорить процедуру выкупа в судах, рассказал РБК председатель совета директоров «Металлоинвеста» и гендиректор USM (владеет «Металлоинвестом») Иван Стрешинский. По их мнению, бумаги предприятия были выкуплены по заниженной цене: нанятый истцами Белгородский региональный центр судебных экспертиз оценил стоимость акций в 23 500 руб. за бумагу.
Всего с 2008 по 2015 г. состоялось 16 разбирательств, дело рассматривал в том числе Высший арбитражный суд. По словам Стрешинского, суды всех инстанций встали на сторону «Металлоинвеста». Он отметил, что на момент подачи первого иска сделка была уже закрыта, поэтому миноритарии не имели право требовать доплаты.
Ранее бывшие акционеры направили жалобы на «Металлоинвест» в правоохранительные органы стран ЕС. Они утверждали, что Лебединский ГОК использовал схему трансфертного ценообразования и скрывал свои реальные доходы в офшорах. По их словам, в 2007 г. офшорные компании Усманова BGMT и FMC задекларировали $3 млрд выручки, при этом официальная выручка ГОКа была меньше $1 млрд.
В «Металлоинвесте» в ответ заявили, что BGMT не имела отношения к компании, а выручка FMC формировалась за счет экспорта четырех комбинатов — Лебединского и Михайловского ГОКов, Оскольского электрометаллургического комбината и «Уральской стали» с нормальной для рынка трейдинговой маржой в размере 7%.