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«Яндекс» впервые раскрыл долю зарубежных поездок в сервисе такси

Ведомости

В 2021 г. с помощью сервисов такси «Яндекса» в России и за рубежом было совершено 2,4 млрд поездок, говорится в неаудированном финансовом отчете компании за 2021 г. Каждая четвертая поездка была совершена за пределами России, отметили в компании. Следовательно, около 600 млн поездок было совершено за рубежом. «Яндекс» ранее эти показатели не раскрывал.

«За [2021] год было совершено 2,4 млрд поездок на всех рынках работы сервиса – это больше, чем заявляют другие сервисы на международных рынках. В целом ускорение темпов роста такси во многом обусловлено ростом за пределами основного рынка: уже четверть поездок на такси совершается пользователями в странах СНГ и EMEA (входит Европа, Ближний Восток и Африка. — Ред.)», — отмечается в отчете.

«Яндекс.Такси» присутствует в России и еще 19 странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Африки. Компания также учитывает показатели Uber в России и СНГ.

Оборот сервиса такси за 2021 г. увеличился на 75% год к году и составил 574,1 млрд руб. Выручка сервиса такси выросла на 79% по сравнению с 2020 г. — до 73 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA сегмента вырос на 125% — до 22,3 млрд руб.

Совокупные доходы водителей на платформе «Яндекс.Такси» в 2021 г. выросли на 76% — до 519 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных