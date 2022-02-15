«Яндекс» впервые раскрыл долю зарубежных поездок в сервисе такси

В 2021 г. с помощью сервисов такси «Яндекса» в России и за рубежом было совершено 2,4 млрд поездок, говорится в неаудированном финансовом отчете компании за 2021 г. Каждая четвертая поездка была совершена за пределами России, отметили в компании. Следовательно, около 600 млн поездок было совершено за рубежом. «Яндекс» ранее эти показатели не раскрывал.