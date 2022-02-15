«Яндекс» впервые раскрыл долю зарубежных поездок в сервисе такси
В 2021 г. с помощью сервисов такси «Яндекса» в России и за рубежом было совершено 2,4 млрд поездок, говорится в неаудированном финансовом отчете компании за 2021 г. Каждая четвертая поездка была совершена за пределами России, отметили в компании. Следовательно, около 600 млн поездок было совершено за рубежом. «Яндекс» ранее эти показатели не раскрывал.
«За [2021] год было совершено 2,4 млрд поездок на всех рынках работы сервиса – это больше, чем заявляют другие сервисы на международных рынках. В целом ускорение темпов роста такси во многом обусловлено ростом за пределами основного рынка: уже четверть поездок на такси совершается пользователями в странах СНГ и EMEA (входит Европа, Ближний Восток и Африка. — Ред.)», — отмечается в отчете.
«Яндекс.Такси» присутствует в России и еще 19 странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Африки. Компания также учитывает показатели Uber в России и СНГ.
Оборот сервиса такси за 2021 г. увеличился на 75% год к году и составил 574,1 млрд руб. Выручка сервиса такси выросла на 79% по сравнению с 2020 г. — до 73 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA сегмента вырос на 125% — до 22,3 млрд руб.
Совокупные доходы водителей на платформе «Яндекс.Такси» в 2021 г. выросли на 76% — до 519 млрд руб.