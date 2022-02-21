Lufthansa, Swiss Air и Air France приостановили полеты в Киев
«Безопасность наших пассажиров и членов экипажа всегда является нашим главным приоритетом», — сообщили представители Swiss Air. Обе авиакомпании приостанавливают полеты до конца февраля, при этом в Lufthansa сообщили, что ожидается также отмена рейсов в Одессу.
12 февраля о приостановке полетов на Украину сообщила нидерландская компания KLM, при этом в январе KLM запретила экипажам своих самолетов оставаться на ночевку в Киеве. Ранее представители французского авиаперевозчика Air France сообщали, что продолжат выполнять рейсы в Киев в соответствии с графиком, однако сегодня стало известно об отмене рейсов в украинскую столицу. Авиаперевозчик Austrian Airlines с 20 февраля и до конца месяца также приостановит полеты в Киев и из Киева, а также в Одессу и из Одессы.
17 февраля обострилась ситуация на востоке Украины. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Киеве сообщения об атаках называют ложью и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. В Ростовской области в связи с эвакуацией граждан республик в Россию с сегодняшнего дня действует режим чрезвычайной ситуации. За последний сутки в ДНР зафиксировали более 50 нарушений режима прекращения огня. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах.