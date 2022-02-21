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Lufthansa, Swiss Air и Air France приостановили полеты в Киев

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Немецкая авиакомпания Lufthansa, швейцарская Swiss Air и французская Air France прекращают полеты в Киев из-за «сложной ситуации» на Украине и возможного «российского вторжения», передает BBC News со ссылкой на представителей компаний.

«Безопасность наших пассажиров и членов экипажа всегда является нашим главным приоритетом», — сообщили представители Swiss Air. Обе авиакомпании приостанавливают полеты до конца февраля, при этом в  Lufthansa сообщили, что ожидается также отмена рейсов в Одессу. 

12 февраля о приостановке полетов на Украину сообщила нидерландская компания KLM, при этом в январе KLM запретила экипажам своих самолетов оставаться на ночевку в Киеве. Ранее представители французского авиаперевозчика Air France сообщали, что продолжат выполнять рейсы в Киев в соответствии с графиком, однако сегодня стало известно об отмене рейсов в украинскую столицу. Авиаперевозчик Austrian Airlines с 20 февраля и до конца месяца также приостановит полеты в Киев и из Киева, а также в Одессу и из Одессы.

17 февраля обострилась ситуация на востоке Украины. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Киеве сообщения об атаках называют ложью и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. В Ростовской области в связи с эвакуацией граждан республик в Россию с сегодняшнего дня действует режим чрезвычайной ситуации. За последний сутки в ДНР зафиксировали более 50 нарушений режима прекращения огня. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах.

Ранее по теме: Полеты над и на Украину могут прекратиться

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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