Lufthansa, Swiss Air и Air France приостановили полеты в Киев

12 февраля о приостановке полетов на Украину сообщила нидерландская компания KLM, при этом в январе KLM запретила экипажам своих самолетов оставаться на ночевку в Киеве. Ранее представители французского авиаперевозчика Air France сообщали, что продолжат выполнять рейсы в Киев в соответствии с графиком, однако сегодня стало известно об отмене рейсов в украинскую столицу. Авиаперевозчик Austrian Airlines с 20 февраля и до конца месяца также приостановит полеты в Киев и из Киева, а также в Одессу и из Одессы.