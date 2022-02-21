Vitol: цены на нефть могут подняться выше $100 на «продолжительное» время

По оценке Харди, спрос к концу текущего года будет на 1-2 млн баррелей в сутки выше уровня 2019-го. Ухудшение рыночной конъюнктуры выражается в структуре цен на нефтяные фьючерсы, при которой краткосрочные контракты торгуются дороже контрактов с поставкой в более поздние месяцы. В настоящее время такая ситуация наблюдается на рынке нефти, дизельного топлива, природного газа и угля.