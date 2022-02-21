Vitol: цены на нефть могут подняться выше $100 на «продолжительное» время
В течение ближайших шести-девяти месяцев цены на нефть могут подняться выше $100 за баррель на «продолжительный» период на фоне восстановления спроса до рекордных значений, заявил в интервью Bloomberg глава крупнейшего независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди.
Ожидается, что баланс спроса и предложения продолжит ухудшаться, а ежедневные объемы потребления нефти превысят допандемийные показатели к концу текущего года. Мировой спрос на нефть, вероятно, превысит 100 млн баррелей в сутки к концу года и потребление должно вырасти во втором полугодии, если туристическая активность продолжит возвращаться к норме, добавил он.
Нефтяные компании не справляются с растущим спросом на фоне продолжающегося восстановления мировой экономики, отмечает Bloomberg. Некоторые члены ОПЕК+ по-прежнему не могут компенсировать падение добычи, которое произошло в 2020 г., из-за недостатка инвестиций и проблем с логистикой, а американские сланцевые компании и мировые нефтяные гиганты предпочитают направлять средства на поощрение акционеров, а не на наращивание производства.
По оценке Харди, спрос к концу текущего года будет на 1-2 млн баррелей в сутки выше уровня 2019-го. Ухудшение рыночной конъюнктуры выражается в структуре цен на нефтяные фьючерсы, при которой краткосрочные контракты торгуются дороже контрактов с поставкой в более поздние месяцы. В настоящее время такая ситуация наблюдается на рынке нефти, дизельного топлива, природного газа и угля.
В минувшую среду, 16 февраля, стоимость Dated Brent — североморской нефти с физической отгрузкой в конкретную дату — преодолела отметку в $100/барр. впервые с сентября 2014 г., сообщало агентство Platts. Рост цен агентство связало с высоким спросом на североморскую нефть у европейских нефтепереработчиков, геополитической напряженностью вокруг ситуации на Украине и сокращением свободных мощностей ОПЕК+.