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Vitol: цены на нефть могут подняться выше $100 на «продолжительное» время

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В течение ближайших шести-девяти месяцев цены на нефть могут подняться выше $100 за баррель на «продолжительный» период на фоне восстановления спроса до рекордных значений, заявил в интервью Bloomberg глава крупнейшего независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди.

Ожидается, что баланс спроса и предложения продолжит ухудшаться, а ежедневные объемы потребления нефти превысят допандемийные показатели к концу текущего года. Мировой спрос на нефть, вероятно, превысит 100 млн баррелей в сутки к концу года и потребление должно вырасти во втором полугодии, если туристическая активность продолжит возвращаться к норме, добавил он.

Нефтяные компании не справляются с растущим спросом на фоне продолжающегося восстановления мировой экономики, отмечает Bloomberg. Некоторые члены ОПЕК+ по-прежнему не могут компенсировать падение добычи, которое произошло в 2020 г., из-за недостатка инвестиций и проблем с логистикой, а американские сланцевые компании и мировые нефтяные гиганты предпочитают направлять средства на поощрение акционеров, а не на наращивание производства.

По оценке Харди, спрос к концу текущего года будет на 1-2 млн баррелей в сутки выше уровня 2019-го. Ухудшение рыночной конъюнктуры выражается в структуре цен на нефтяные фьючерсы, при которой краткосрочные контракты торгуются дороже контрактов с поставкой в более поздние месяцы. В настоящее время такая ситуация наблюдается на рынке нефти, дизельного топлива, природного газа и угля.

В минувшую среду, 16 февраля, стоимость Dated Brent — североморской нефти с физической отгрузкой в конкретную дату — преодолела отметку в $100/барр. впервые с сентября 2014 г., сообщало агентство Platts. Рост цен агентство связало с высоким спросом на североморскую нефть у европейских нефтепереработчиков, геополитической напряженностью вокруг ситуации на Украине и сокращением свободных мощностей ОПЕК+.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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