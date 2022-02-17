Минэк повысил прогноз по цене нефти в 2022 г. более чем на $15

Минэк повысил прогноз по цене нефти в 2022 г. более чем на $15Ведомство ожидает среднюю цену Urals в $77,7 за баррель
Минэкономразвития повысило прогноз цен на нефть Urals в 2022 г. на 25% с $62,2 до $77,7 за баррель. Об этом сообщил «Ведомостям» близкий к правительству источник, информацию подтвердил федеральный чиновник. Показатель был пересмотрен в рамках выполнения поручения президента. В конце сентября прошлого года Владимир Путин поручал правительству до 4 февраля 2022 г. уточнить прогноз социально-экономического развития (СЭР; включает оценку стоимости барреля нефти марки Urals в среднем за год) и оценить изменение основных параметров федерального бюджета на период 2022–2024 гг.
Министр финансов Антон Силуанов на брифинге с журналистами 16 февраля сообщил, что в правительстве сейчас рассматриваются соответствующие корректировки. «Видим возможности для уточнения и макры (прогноза СЭР. – «Ведомости»), будут уточнения и по бюджету», – заявил Силуанов. Впрочем, пока эти оценки являются неофициальными, предварительными, уточнил министр. Близкий к правительству источник также уточнил, что, хотя действительно новый прогноз сформирован, его параметры являются гибкими, во многом они зависят от конъюнктуры.
Представитель Минэка не ответил на запрос «Ведомостей». В пресс-службе Минфина предложили обратиться в Минэк по вопросам макроэкономического прогноза. Что касается бюджетных параметров, их уточнение традиционно проводится в весеннюю и осеннюю сессии Государственной Думы, уточнил представитель финансового министерства. В Минэнерго запрос также переадресовали в Минэк.
Стоимость российской нефти марки Urals в Средиземноморье 16 февраля превысила $99 за баррель – впервые с начала сентября 2014 г., сообщило ранее международное ценовое агентство Argus.
Тенденция к устойчивому росту цен на нефть наблюдается с середины 2020 г. Тогда в апреле на фоне фактически глобального локдауна из-за коронавируса и отсутствия консенсуса между крупнейшими экспортерами нефти по объемам добычи стоимость эталонного сорта Brent уходила в минус из-за переполненности нефтехранилищ и отказов владельцев емкостей принимать товар. В результате после достижения соглашения ОПЕК+ и начала восстановления глобальной экономики спрос на энергоресурсы начал устойчиво расти. В последние недели котировки растут особенно динамично – на фоне геополитической напряженности вокруг Украины и угрозы США ввести ограничения на экспорт из России.
Текущие нефтяные котировки существенно превышают траектории, предусмотренные в действующем прогнозе СЭР, поэтому оценки действительно требуют уточнения, согласился старший экономист «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков. Он ожидает средней цены нефти в $81 за баррель в 2022 г.
Последний раз прогноз по нефтяным ценам потребовал пересмотра в январе, заявил директор группы «Корпоративные рейтинги» S&P Global Ratings Александр Грязнов. Тогда агентство уточнило оценки по стоимости барреля Brent до $75 в 2022 г. Но, по его словам, нужно учитывать, что это среднегодовые цены, т. е. стоимость нефти будет оставаться высокой некоторое время, но затем начнет постепенно снижаться. S&P больше фокусируется на фундаментальных факторах и не может предсказать развитие геополитической ситуации, которая, конечно, сейчас сильно влияет на цены, уточнил Грязнов. Но базовый сценарий состоит в том, что геополитическая премия будет постепенно уменьшаться, что приведет к корректировке цен вниз, ближе к фундаментальным показателям, резюмировал аналитик.
Обычно Urals дешевле Brent, но 16 февраля ситуация была обратной. Эталонный сорт в Средиземноморье стоил меньше российского – $97,5 за баррель, а в Северо-Западной Европе – $92,34 за баррель. По данным биржи ICE, цена апрельского (ближайшего) фьючерса на Brent составляет $92,86 за баррель.
Fitch Ratings исходит из «консервативных предпосылок» и ожидает цену $70 за баррель, сообщил старший директор отдела корпораций агентства Дмитрий Маринченко. По его словам, последние уточнения в сторону повышения прогноза были внесены в декабре (тогда агентство прогнозировало нефть по $65), когда еще сильны были опасения по поводу омикрона, но геополитическая обстановка была менее напряженной. Вероятность того, что цена опять будет скорректирована в сторону повышения, довольно высока, но отталкиваться исключительно от спотовых цен при формировании ожиданий на этот год не совсем правильно, подчеркнул Маринченко. ОПЕК+ еще не полностью реализовала потенциал наращивания добычи, а геополитическая премия может оказаться неустойчивой, резюмировал эксперт.
Промежуточные пересмотры официального прогноза – это исключительно положительная практика, которая должна становиться регулярной, полагает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Это, впрочем, не означает, что предварительные оценки обязательно должны ложиться в основу формальных документов, уточнил эксперт. Более того, пересмотр может производиться не по всему ряду прогнозных показателей – учитывать следует лишь те факторы, которые оказывают влияние на метрики, имеющие практическое значение, например на доходы и расходы бюджета, уточнил он.
Средняя цена барреля Urals может составить $79, прогнозирует Клепач.
Как повлияет на бюджет
Сейчас власти активно обсуждают, какой объем бюджетных средств будет доступен в этом году дополнительно к уже предусмотренным в законе суммам, писали ранее «Ведомости». По словам федерального чиновника, по итогам 2022 г. ожидаются сверхплановые доходы, необходимо более точно понять их сумму, чтобы оценить, какими ресурсами власти располагают для финансирования мер из будущего послания президента Федеральному собранию.
Министерство финансов оценивает возможные дополнительные доходы бюджета в 2022 году в 1 трлн руб., есть более высокие оценки – до 1,5 трлн руб., правительству нужно просчитать все возможные варианты, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании по экономическим вопросам.
Предельный объем расходов федерального бюджета регламентирован бюджетным правилом. Они верстаются исходя из так называемого структурного первичного дефицита – он определен в размере 0,5% ВВП. Расходы определяются по следующей формуле: сумма базовых нефтегазовых (от продажи нефти по цене отсечения, на 2022 г. она составляла $44,16) и ненефтегазовых доходов плюс 0,5% ВВП. Согласно закону о бюджете на 2022–2024 гг., доходы в этом году ожидались на уровне 25 трлн руб. (в том числе нефтегазовые – 9,5 трлн). Расходы планировались на уровне 23,7 трлн.
Таким образом, повышение Минэком прогноза по цене нефти практически не скажется на доступных к использованию доходах бюджета – за исключением непрямых экономических связей (как правило, цены на нефть оказывают влияние на экономику в целом, в том числе на несырьевые секторы). На сумму базовых нефтегазовых доходов могут повлиять, по сути, лишь корректировка курса рубля и изменение планов по объему добычи.
Рост мировых цен на энергетические товары – следствие аномальных климатических событий прошлого года, быстро восстановившегося глобального спроса на базовые товары в целом, а также некоторого накопленного недоинвестирования в мощности традиционной энергетики и отдельных аварий, отметил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Пока агентство исходит из среднегодовой цифры $75 за баррель на 2022 г., но ожидает достаточно большой волатильности как в нефтегазовых ценах, так и в курсе рубля – факторах, которые определяют прогноз по нефтегазовым доходам. C учетом этого нефтегазовые доходы могут достигнуть 10–10,5 трлн руб., а суммарные доходы федерального бюджета – немногим более 27 трлн руб.
Есть простое правило: рост цены нефти на $1 за баррель за 12 месяцев дает около 150 млрд руб. доходов, отметил Исаков. Корректировка прогноза позволит пересмотреть нефтегазовые доходы примерно на 2 трлн руб. вверх, полагает эксперт. Общий размер поступлений в федеральный бюджет может составить 26–27 трлн руб. в этом году, считает Исаков.