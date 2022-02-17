Минэк повысил прогноз по цене нефти в 2022 г. более чем на $15

Последний раз прогноз по нефтяным ценам потребовал пересмотра в январе, заявил директор группы «Корпоративные рейтинги» S&P Global Ratings Александр Грязнов. Тогда агентство уточнило оценки по стоимости барреля Brent до $75 в 2022 г. Но, по его словам, нужно учитывать, что это среднегодовые цены, т. е. стоимость нефти будет оставаться высокой некоторое время, но затем начнет постепенно снижаться. S&P больше фокусируется на фундаментальных факторах и не может предсказать развитие геополитической ситуации, которая, конечно, сейчас сильно влияет на цены, уточнил Грязнов. Но базовый сценарий состоит в том, что геополитическая премия будет постепенно уменьшаться, что приведет к корректировке цен вниз, ближе к фундаментальным показателям, резюмировал аналитик.