Ozon занял первое место в рейтинге доверия к экосистемам

2 февраля стало известно, что объем оборота товаров и услуг (GMV — Gross Merchandise Value) Ozon в 2021 г. вырос на 125% и достиг 445 млрд руб., говорится в предварительных операционных результатах компании. GMV в IV квартале увеличился на 130% до 175 млрд руб. Количество заказов в IV квартале превысило 90 млн, что в три раза больше аналогичного периода предыдущего года, число заказов в день превысило 1 млн. Помимо этого количество пользователей, сделавших хотя бы одну покупку за год, выросло более чем на 85% год к году, до 25 млн (было 13,8 млн). В 2022 г. компания ожидает, что рост GMV составит 80% и выше.