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Ozon занял первое место в рейтинге доверия к экосистемам

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Экосистема Ozon заняла первое в рейтинге доверия россиян, ей удалось обогнать своих ближайших конкурентов — «Яндекс» и «Госуслуги», следует из исследования аналитической компании «Ромир». В опросе приняли участие 900 человек в возрасте от 18 лет.

Индекс доверия рассчитывается как разница между долями респондентов, положительно и отрицательно относящихся к конкретной экосистеме. Согласно результатам исследования, маркетплейсу доверяют около 92% опрошенных россиян. На втором месте рейтинга расположились «Госуслуги» и «Яндекс» — по 90%, тройку замкнула экосистема Wildberries — 87%. В пятерку компаний также вошли «Сбер» (86%) и Avito (85%).

Помимо этого аналитики рассчитали индекс заметности, который отражает долю россиян, знакомых с экосистемой. В этом рейтинге Ozon опустился на четвертую сточку — 96%, уступив своим конкурентам по прошлому рейтингу — «Госуслугам» и «Сберу» (по 98%) и «Яндексу» (97%). Следом расположились «Авито» — 95% и Wildberries — 94%.

Еще один показатель — индекс технологичности экосистем — оценивает, насколько она удовлетворяет различные потребности пользователя с помощью технологий в виде набора сервисов и онлайн-платформ. Оценки респондентов здесь рассчитывались по 10-балльной системе. Первую тройку разделили «Яндекс», «Сбер» и Ozon — 7,5, 7,4 и 7,3 соответственно. Следом идут Wildberries и «Госуслуги» — по 7,1. В конце рейтинга расположились ВТБ — 6,5 и «Мегафон» — 6,4.

2 февраля стало известно, что объем оборота товаров и услуг (GMV — Gross Merchandise Value) Ozon в 2021 г. вырос на 125% и достиг 445 млрд руб., говорится в предварительных операционных результатах компании. GMV в IV квартале увеличился на 130% до 175 млрд руб. Количество заказов в IV квартале превысило 90 млн, что в три раза больше аналогичного периода предыдущего года, число заказов в день превысило 1 млн. Помимо этого количество пользователей, сделавших хотя бы одну покупку за год, выросло более чем на 85% год к году, до 25 млн (было 13,8 млн). В 2022 г. компания ожидает, что рост GMV составит 80% и выше. 

Ранее по теме: Оборот Ozon в 2021 году вырос на 125% и достиг 445 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных