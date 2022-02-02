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Оборот Ozon в 2021 году вырос на 120% и достиг 445 млрд рублей

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Объем оборота товаров и услуг (GMV — Gross Merchandise Value) Ozon в 2021 г. вырос на 120% и достиг 445 млрд руб., говорится в предварительных операционных результатах компании. GMV в IV квартале увеличился на 130% до 175 млрд руб.

Количество заказов в IV квартале превысило 90 млн, что в три раза больше аналогичного периода предыдущего года, число заказов в день превысило 1 млн. Это уже восьмой квартал подряд, когда компания демонстрирует более чем двукратный рост количества заказов, отметили в компании. На такие показатели IV квартала повлияли результаты ноябрьских распродаж: оборот в ходе «черной пятницы» и распродажи «11.11» составляли 5 млрд и 6 млрд руб. в день соответственно.

Количество пользователей, сделавших хотя бы одну покупку за год, выросло более чем на 85% год к году, до 25 млн (было 13,8 млн). Также Ozon существенно нарастил долю сторонних продавцов — по итогам IV квартала их число увеличилось в три раза в годовом выражении — до 90 000. Доля маркетплейса в структуре GMV по итогам года выросла до 65% по сравнению с долей в 48% по итогам прошлого года. 

В IV квартале компания зафиксировала положительный операционный денежный поток. На 31 декабря 2021 г. сумма денежных средств на счетах и банковских вкладах компании составила 126 млрд руб. против 119 млрд руб. по итогам III квартала. Положительного денежного потока удалось достичь «в первую очередь благодаря позитивной динамике оборотного капитала», пояснили в компании.

В 2022 г. компания ожидает, что рост GMV составит 80% и выше. 

После публикации отчета котировки Ozon на Московской бирже выросли более чем на 6% — до 1744,5 руб. за акцию по состоянию на 17:10 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных