Оборот Ozon в 2021 году вырос на 120% и достиг 445 млрд рублей

Количество пользователей, сделавших хотя бы одну покупку за год, выросло более чем на 85% год к году, до 25 млн (было 13,8 млн). Также Ozon существенно нарастил долю сторонних продавцов — по итогам IV квартала их число увеличилось в три раза в годовом выражении — до 90 000. Доля маркетплейса в структуре GMV по итогам года выросла до 65% по сравнению с долей в 48% по итогам прошлого года.