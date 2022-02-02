Оборот Ozon в 2021 году вырос на 120% и достиг 445 млрд рублей
Объем оборота товаров и услуг (GMV — Gross Merchandise Value) Ozon в 2021 г. вырос на 120% и достиг 445 млрд руб., говорится в предварительных операционных результатах компании. GMV в IV квартале увеличился на 130% до 175 млрд руб.
Количество заказов в IV квартале превысило 90 млн, что в три раза больше аналогичного периода предыдущего года, число заказов в день превысило 1 млн. Это уже восьмой квартал подряд, когда компания демонстрирует более чем двукратный рост количества заказов, отметили в компании. На такие показатели IV квартала повлияли результаты ноябрьских распродаж: оборот в ходе «черной пятницы» и распродажи «11.11» составляли 5 млрд и 6 млрд руб. в день соответственно.
Количество пользователей, сделавших хотя бы одну покупку за год, выросло более чем на 85% год к году, до 25 млн (было 13,8 млн). Также Ozon существенно нарастил долю сторонних продавцов — по итогам IV квартала их число увеличилось в три раза в годовом выражении — до 90 000. Доля маркетплейса в структуре GMV по итогам года выросла до 65% по сравнению с долей в 48% по итогам прошлого года.
В IV квартале компания зафиксировала положительный операционный денежный поток. На 31 декабря 2021 г. сумма денежных средств на счетах и банковских вкладах компании составила 126 млрд руб. против 119 млрд руб. по итогам III квартала. Положительного денежного потока удалось достичь «в первую очередь благодаря позитивной динамике оборотного капитала», пояснили в компании.
В 2022 г. компания ожидает, что рост GMV составит 80% и выше.
После публикации отчета котировки Ozon на Московской бирже выросли более чем на 6% — до 1744,5 руб. за акцию по состоянию на 17:10 мск.