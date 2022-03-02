Онлайн-магазин одежды ASOS приостановил доставку в Россию
Британский онлайн-магазин одежды, аксессуаров и косметики ASOS приостановил доставку товаров в Россию.
При попытке заказать товары на русскоязычном сайте магазина появляется предупреждение о том, что в связи с «текущей ситуацией» заказы с доставкой в Россию временно не обрабатываются.
В среду поставку машин и оборудования в Россию, а также комплектующих к ним остановили Honda и Mazda. Американский производитель спортивных товаров Nike решил прекратить доставку в Россию. Apple также остановила ввоз и продажи техники в РФ и ограничила работу платежной системы Apple Pay.
Отправления в Россию приостановила международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL, аналогичная мера принята в отношении Белоруссии. В среду о приостановке импортных поставок грузов в Россию сообщила швейцарская Kuehne & Nagel. В конце февраля доставлять письма и посылки в Россию прекратили почтовые службы FedEx и UPS.