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Онлайн-магазин одежды ASOS приостановил доставку в Россию

Ведомости

Британский онлайн-магазин одежды, аксессуаров и косметики ASOS приостановил доставку товаров в Россию.

При попытке заказать товары на русскоязычном сайте магазина появляется предупреждение о том, что в связи с «текущей ситуацией» заказы с доставкой в Россию временно не обрабатываются.

В среду поставку машин и оборудования в Россию, а также комплектующих к ним остановили Honda и Mazda. Американский производитель спортивных товаров Nike решил прекратить доставку в Россию. Apple также остановила ввоз и продажи техники в РФ и ограничила работу платежной системы Apple Pay.

Отправления в Россию приостановила международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL, аналогичная мера принята в отношении Белоруссии. В среду о приостановке импортных поставок грузов в Россию сообщила швейцарская Kuehne & Nagel. В конце февраля доставлять письма и посылки в Россию прекратили почтовые службы FedEx и UPS.

Ранее по теме: Реселлер Apple назвал закрытие магазинов в России временной мерой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных