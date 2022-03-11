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Более половины российских самолетов находятся в иностранных реестрах

Ведомости

Более 700 воздушных судов российских авиакомпаний находятся в иностранных реестрах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса Алину Малышеву. 

«В настоящее время у нас всего сейчас эксплуатируется 1 367 воздушных судов, из них, соответственно, в иностранных реестрах на сегодняшний день зарегистрировано 739 судов», — сказала она.

По ее словам, сейчас рассматривается вопрос о включении 739 самолетов в российские реестры без исключения из иностранных. Это можно сделать без согласия лизингодатель. 

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. За это Евросоюз, а также другие государства стали вводить в отношении первой санкции, которые затронули многие сферы экономики. В частности, ЕС ввел запрет на поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, воздушным судам нельзя проводить техобслуживание и страховать их.

Более того, согласно принятым мерам, лизингодатели обязаны до конца текущего месяца прекратить сотрудничество с российскими авиакомпаниями. Как отмечает «Интерфакс», на сегодняшний день большинство перевозчиков пользуется самолетами иностранного производства, прежде всего Boeing и Airbus.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных