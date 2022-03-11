Более половины российских самолетов находятся в иностранных реестрах
Более 700 воздушных судов российских авиакомпаний находятся в иностранных реестрах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса Алину Малышеву.
«В настоящее время у нас всего сейчас эксплуатируется 1 367 воздушных судов, из них, соответственно, в иностранных реестрах на сегодняшний день зарегистрировано 739 судов», — сказала она.
По ее словам, сейчас рассматривается вопрос о включении 739 самолетов в российские реестры без исключения из иностранных. Это можно сделать без согласия лизингодатель.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. За это Евросоюз, а также другие государства стали вводить в отношении первой санкции, которые затронули многие сферы экономики. В частности, ЕС ввел запрет на поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, воздушным судам нельзя проводить техобслуживание и страховать их.
Более того, согласно принятым мерам, лизингодатели обязаны до конца текущего месяца прекратить сотрудничество с российскими авиакомпаниями. Как отмечает «Интерфакс», на сегодняшний день большинство перевозчиков пользуется самолетами иностранного производства, прежде всего Boeing и Airbus.