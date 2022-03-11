Более половины российских самолетов находятся в иностранных реестрах

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. За это Евросоюз, а также другие государства стали вводить в отношении первой санкции, которые затронули многие сферы экономики. В частности, ЕС ввел запрет на поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, воздушным судам нельзя проводить техобслуживание и страховать их.