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Red Wings с 17 марта запустит рейсы в Анталию

Ведомости

Red Wings с 17 марта начнет выполнять рейсы в турецкую Анталию, следует из информации на сайте авиакомпании.

В расписании на март начиная с этой даты значатся рейсы по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям из Москвы. Стоимость билетов в Анталию варьируется от 34 465 до 50 590 руб. Все рейсы будут выполняться на российских лайнерах Sukhoi Superjet 100.

За последние дни российский авиаперевозчик объявил о запуске рейсов по нескольким международным направлениям. С 18 марта Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Нур-Султан (по понедельникам и пятницам), а с 19 марта — в Алма-Ату (по вторникам, четвергам и субботам).

12 марта стартовали полеты в Ереван, а с 18 марта самолеты Red Wings начали летать в Стамбул. Все три направления стали новыми для компании. С 15 марта также начались полеты из Москвы в Ташкент.

Ранее во вторник «Аэрофлот» сообщил, что с 21 марта возобновит рейсы в Баку, а с 22 марта — в Ереван. Полеты по обоим направлениям будут выполняться ежедневно на Superjet 100. «Аэрофлот» приостановил все рейсы в зарубежные страны за исключением Белоруссии с 8 марта в связи с рекомендациями Росавиации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных