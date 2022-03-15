Red Wings с 17 марта запустит рейсы в Анталию

Ранее во вторник «Аэрофлот» сообщил, что с 21 марта возобновит рейсы в Баку, а с 22 марта — в Ереван. Полеты по обоим направлениям будут выполняться ежедневно на Superjet 100. «Аэрофлот» приостановил все рейсы в зарубежные страны за исключением Белоруссии с 8 марта в связи с рекомендациями Росавиации.