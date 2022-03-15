Red Wings с 17 марта запустит рейсы в Анталию
Red Wings с 17 марта начнет выполнять рейсы в турецкую Анталию, следует из информации на сайте авиакомпании.
В расписании на март начиная с этой даты значатся рейсы по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям из Москвы. Стоимость билетов в Анталию варьируется от 34 465 до 50 590 руб. Все рейсы будут выполняться на российских лайнерах Sukhoi Superjet 100.
За последние дни российский авиаперевозчик объявил о запуске рейсов по нескольким международным направлениям. С 18 марта Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Нур-Султан (по понедельникам и пятницам), а с 19 марта — в Алма-Ату (по вторникам, четвергам и субботам).
12 марта стартовали полеты в Ереван, а с 18 марта самолеты Red Wings начали летать в Стамбул. Все три направления стали новыми для компании. С 15 марта также начались полеты из Москвы в Ташкент.
Ранее во вторник «Аэрофлот» сообщил, что с 21 марта возобновит рейсы в Баку, а с 22 марта — в Ереван. Полеты по обоим направлениям будут выполняться ежедневно на Superjet 100. «Аэрофлот» приостановил все рейсы в зарубежные страны за исключением Белоруссии с 8 марта в связи с рекомендациями Росавиации.