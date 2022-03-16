«Коммерсантъ»: «Интер РАО» может провести делистинг с Мосбиржи

По словам собеседников издания, делистинг призван повысить управляемость компании и снизить объем раскрываемой рынку информации в условиях санкций. Публикация отчетности по МФСО по итогам 2021 г. была запланирована на 1 марта, однако до сих пор так и не состоялась.