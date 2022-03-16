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«Коммерсантъ»: «Интер РАО» может провести делистинг с Мосбиржи

Ведомости

«Интер РАО» рассматривает возможность выкупа находящихся в свободном обращении акций компании, чтобы провести делистинг с Мосбиржи, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

Доля free float в акционерном капитале энергкомпании составляет 34,24%. Еще 29,56% принадлежит ее «дочке» «Интер РАО капитал», 27,63% — у «Роснефтегаза», 8,57% — у ПАО «ФСК ЕЭС» (входит в «Россети»).

По словам собеседников издания, делистинг призван повысить управляемость компании и снизить объем раскрываемой рынку информации в условиях санкций. Публикация отчетности по МФСО по итогам 2021 г. была запланирована на 1 марта, однако до сих пор так и не состоялась.

Пока не ясно, будут ли «Роснефтегаз» и ФСК продавать свои пакеты, отмечает «Коммерсантъ», но увеличение дли «Интер РАО капитал» свыше 30% обяжет выставить оферту миноритариям. Источники газеты утверждают, пока такой вопрос не прорабатывается.

«Интер РАО» – единственный в России оператор экспорта и импорта электроэнергии, управляющий активами в РФ, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная мощность электростанций холдинга составляет 30,7 ГВт. Капитализация компании по состоянию на последний день проведения торгов на Мосбирже 25 февраля составляла 269,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных