«Коммерсантъ»: «Интер РАО» может провести делистинг с Мосбиржи
По словам собеседников издания, делистинг призван повысить управляемость компании и снизить объем раскрываемой рынку информации в условиях санкций. Публикация отчетности по МФСО по итогам 2021 г. была запланирована на 1 марта, однако до сих пор так и не состоялась.
Пока не ясно, будут ли «Роснефтегаз» и ФСК продавать свои пакеты, отмечает «Коммерсантъ», но увеличение дли «Интер РАО капитал» свыше 30% обяжет выставить оферту миноритариям. Источники газеты утверждают, пока такой вопрос не прорабатывается.
«Интер РАО» – единственный в России оператор экспорта и импорта электроэнергии, управляющий активами в РФ, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная мощность электростанций холдинга составляет 30,7 ГВт. Капитализация компании по состоянию на последний день проведения торгов на Мосбирже 25 февраля составляла 269,2 млрд руб.