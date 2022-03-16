Председатель правления «Сибура» Конов покинет должность из-за санкций ЕС
Председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов покинет свой пост и выйдет из состава совета директоров. Об этом говорится в заявлении компании.
«Дмитрий Конов покидает должность председателя правления «Сибур холдинга», а также выходит из составов совета директоров «Сибур холдинга», правления «Сибур холдинга» и «Сибура», — сообщила компания. Там отметили, что организационные изменения реализуются с учетом включения Дмитрия Конова в санкционные списки Евросоюза и Великобритании.
9 марта Евросоюз ввел санкции против целой группы предпринимателей и руководителей крупнейших российских компаний. В их числе оказался и Конов. Он работал в «Сибуре» с 2004 г.