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Председатель правления «Сибура» Конов покинет должность из-за санкций ЕС

Ведомости

Председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов покинет свой пост и выйдет из состава совета директоров. Об этом говорится в заявлении компании.

«Дмитрий Конов покидает должность председателя правления «Сибур холдинга», а также выходит из составов совета директоров «Сибур холдинга», правления «Сибур холдинга» и «Сибура», — сообщила компания. Там отметили, что организационные изменения реализуются с учетом включения Дмитрия Конова в санкционные списки Евросоюза и Великобритании.

9 марта Евросоюз ввел санкции против целой группы предпринимателей и руководителей крупнейших российских компаний. В их числе оказался и Конов. Он работал в «Сибуре» с 2004 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных