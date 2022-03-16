FT: BMW и Volkswagen приостанавливают часть заводов из-за нехватки деталей с Украины

«Проблема с кабелями заключается в том, что они фундаментальны. Вы не можете начать сборку даже некомплектного автомобиля без них», — заявил управляющий директор консалтинговой компании Alix Partners Александр Мариан (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что страховочные привязи изготавливаются на заказ, что усложняет вопрос об их производстве на других заводах. Собеседники издания также сообщили о серьезных логистических проблемах при поставках с территории Украины.