FT: BMW и Volkswagen приостанавливают часть заводов из-за нехватки деталей с Украины
Автопроизводители BMW и Volkswagen приостанавливают работу части своих заводов из-за нехватки деталей, которые ввозились с Украины, сообщила газета Financial Times.
По оценке Auto Analysis, с Украины поставлялась пятая часть электрокабелей, которые использовались в автомобилях компаний, а также другие необходимые для производства автомобилей компоненты.
«Проблема с кабелями заключается в том, что они фундаментальны. Вы не можете начать сборку даже некомплектного автомобиля без них», — заявил управляющий директор консалтинговой компании Alix Partners Александр Мариан (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что страховочные привязи изготавливаются на заказ, что усложняет вопрос об их производстве на других заводах. Собеседники издания также сообщили о серьезных логистических проблемах при поставках с территории Украины.
Генеральный директор Volkswagen Херберт Дисс заявил, что сейчас компания рассматривает альтернативные источники поставок. При этом, как отмечает газета, некоторые поставщики с Украины уже начали возобновлять производство.
После начала спецоперации России на Украине и введения антироссийских санкций автопроизводители начали приостанавливать свою деятельность в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в России. Volkswagen также приостановил производство в России и поставки из-за рубежа.