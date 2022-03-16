Dentsu передаст права на владение российским бизнесом локальным акционерам
Японский рекламно-коммуникационный холдинг Dentsu принял решение передать права на владение совместным предприятием Dentsu Russia локальным акционерам, следует из сообщения пресс-службы компании. Права будут переданы директору по региону Россия и СНГ Dentsu Russia Кириллу Матвееву и президенту Dentsu Russia & CIS Олегу Полякову.
В сообщении говорится, что принципы и правила работы российского представительства останутся неизменными. «Мы продолжим выполнять свои обязательства перед клиентами и партнерами, помогая наращивать эффективность бизнеса в предложенных обстоятельствах. Как профессионалы рекламного рынка и как обычные люди мы надеемся на скорейшее наступление мирного времени», — подчеркнуто в заявлении.
По данным компании, всего в России работает 1500 сотрудников, в основном в Москве и Санкт-Петербурге. В Dentsu также подчеркнули, что «приложат все возможные усилия» для поддержки российских коллег.
В состав Dentsu Russia входят агентства dentsu X, Carat и People & Screens, Isobar Moscow и Traffic Isobar, iProspect и др.
Ранее стало известно, что рекламная коммуникационная группа Publicis прекращает бизнес и инвестиции в России, передавая контроль над местными операциями локальному менеджменту. В России Publicis Media представлена глобальными брендами Starcom, Zenith, Spark Foundry, Digitas, performance-агентством Performics, а также аффилированным российским агентством Starlink.
Западные страны, прежде всего США и Евросоюз, стали вводить в отношении страны ограничительные меры за военную операцию, начатую ею в Донбассе и на Украине 24 февраля.