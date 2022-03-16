Dentsu передаст права на владение российским бизнесом локальным акционерам

В сообщении говорится, что принципы и правила работы российского представительства останутся неизменными. «Мы продолжим выполнять свои обязательства перед клиентами и партнерами, помогая наращивать эффективность бизнеса в предложенных обстоятельствах. Как профессионалы рекламного рынка и как обычные люди мы надеемся на скорейшее наступление мирного времени», — подчеркнуто в заявлении.