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Dentsu передаст права на владение российским бизнесом локальным акционерам

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Японский рекламно-коммуникационный холдинг Dentsu принял решение передать права на владение совместным предприятием Dentsu Russia локальным акционерам, следует из сообщения пресс-службы компании. Права будут переданы директору по региону Россия и СНГ Dentsu Russia Кириллу Матвееву и президенту Dentsu Russia & CIS Олегу Полякову.

В сообщении говорится, что принципы и правила работы российского представительства останутся неизменными. «Мы продолжим выполнять свои обязательства перед клиентами и партнерами, помогая наращивать эффективность бизнеса в предложенных обстоятельствах. Как профессионалы рекламного рынка и как обычные люди мы надеемся на скорейшее наступление мирного времени», — подчеркнуто в заявлении.

По данным компании, всего в России работает 1500 сотрудников, в основном в Москве и Санкт-Петербурге. В Dentsu также подчеркнули, что «приложат все возможные усилия» для поддержки российских коллег.

В состав Dentsu Russia входят агентства dentsu X, Carat и People & Screens, Isobar Moscow и Traffic Isobar, iProspect и др.

Ранее стало известно, что рекламная коммуникационная группа Publicis прекращает бизнес и инвестиции в России, передавая контроль над местными операциями локальному менеджменту. В России Publicis Media представлена глобальными брендами Starcom, Zenith, Spark Foundry, Digitas, performance-агентством Performics, а также аффилированным российским агентством Starlink. 

Западные страны, прежде всего США и Евросоюз, стали вводить в отношении страны ограничительные меры за военную операцию, начатую ею в Донбассе и на Украине 24 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных