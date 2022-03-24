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Росрыболовство планирует зафиксировать розничные цены на рыбу

Ведомости

Глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил на совещании у полпреда по ДФО Юрия Трутнева, что агентство вместе с Минпромторгом и отраслевыми ассоциациями обсуждает фиксацию цен на рыбную продукцию на российском рынке, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника, которые участвовали в совещании. В Росрыболовстве подтвердили информацию издания. Минпромторг, аппарат Трутнева и отраслевые организации не ответили на запросы.

По словам источников, на совещании не говорилось о конкретных видах рыбной продукции, цены на которые планируют зафиксировать, и о предельной стоимости. Собеседники издания отметили, что Росрыболовство предложило механизм, аналогичный использованному в 2020 г. для фиксации цен на сахар и подсолнечное масло. Тогда производители и ритейлеры договорились, что розничная цена сахара не превысит 46 руб., а подсолнечного масла – 110 руб.

Участники рынка сообщили, что оптовая стоимость минтая за две недели выросла с 90 до 120-130 руб. за кг. Источник в отрасли пояснил, что на стоимость рыбы на внутреннем рынке влияют экспортные цены. Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов отметил, что экспортные цены на российскую рыбу за месяц выросли на 40%, поэтому рыбодобытчикам выгоднее продавать ее за границу. Переработчики не могут так же повысить цены на внутреннем рынке, потому что тогда рыба не будет пользоваться спросом.

Участники рынка предложили зафиксировать цены на отдельные виды рыбы, например на сельдь и скумбрию, или квотировать экспорт рыбной продукции. Собеседник издания из числа ритейлеров отметил, что фиксация цен на сахар не привела ни к чему хорошему: он подорожал для промышленных потребителей, а в последние недели его скупают в торговых сетях для перепродажи. По его мнению, если такое же соглашение будет заключено по рыбной продукции, ситуация может повториться. X5, Auchan, Metro Cash&Carry, «Лента» и «Магнит» не ответили на запросы издания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных