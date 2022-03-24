Росрыболовство планирует зафиксировать розничные цены на рыбу

Участники рынка предложили зафиксировать цены на отдельные виды рыбы, например на сельдь и скумбрию, или квотировать экспорт рыбной продукции. Собеседник издания из числа ритейлеров отметил, что фиксация цен на сахар не привела ни к чему хорошему: он подорожал для промышленных потребителей, а в последние недели его скупают в торговых сетях для перепродажи. По его мнению, если такое же соглашение будет заключено по рыбной продукции, ситуация может повториться. X5, Auchan, Metro Cash&Carry, «Лента» и «Магнит» не ответили на запросы издания.